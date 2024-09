In Assassin’s Creed Shadows müsst ihr eine Basis bauen – Video-Leak zeigt, wie es funktioniert

Gerade erst hat Ubisoft den Release von Assassin’s Creed Shadows verschoben, da müssen wir über ein besonderes Feature sprechen. Eines, welches der Publisher immer wieder in die Reihe einbrachte, aber nun offenbar auf die Spitze treibt.

Die Rede ist vom Basenbau. Schon in der Vergangenheit, etwa zuletzt bei Assassin’s Creed Valhalla, war es möglich, dass ihr euer Zuhause ein Stück weit aufbauen und erweitern könnt. In Assassin’s Creed Shadows soll das aber in einem noch viel größeren Umfang stattfinden – eine kleine Prise Die Sims weht durch das feudale Japan.

Assassin’s Creed Shadows: Baukran statt versteckter Klinge

Okay, wahrscheinlich ist der Vergleich ein kleines bisschen überzogen. Dennoch zeigt sich in einem von IGN China etwas zu früh veröffentlichten Dev-Video, dass euch Assassin’s Creed Shadows noch viel mehr Freiheiten beim Bauen eurer Basis an die Hand geben möchte (via Eurogamer).

Im Laufe der Handlung erhaltet ihr mit Naoe und Yasuke einen Flecken Erde, um den ihr euch eigenständig und individuell kümmern dürft. Ihr könnt Gebäude bauen, wieder abreißen, Wege und Deko-Objekte errichten und einiges mehr. Auch könnt ihr die verschiedenen Konstruktionen unterschiedlich gestalten, sowohl von außen als auch innen.

Mit dem im Video präsentierten Gitternetz wirkt das Bau-Feature fast schon wie ein Spiel im Spiel. War der Dorfausbau in Valhalla noch durch feste Punkte begrenzt, vermittelt das geleakte Video jetzt den Eindruck, als könntet ihr in Assassin’s Creed Shadows um ein Vielfaches kreativer werden.

Unklar, wozu Bau-Feature dient

Allerdings geht aus dem Werbefilmchen nicht ganz hervor, wofür es sich überhaupt lohnt, so viel Zeit in den Ausbau der eigenen Basis zu investieren. Möglicherweise lassen sich aber spezielle NPCs anwerben, mit denen ihr dann etwa Handel betreiben könnt. Auch einzigartige Quests sind vorstellbar.

Vielleicht gibt es dazu schon bald mehr Infos, sofern Ubisoft das Video zum Basenbau offiziell veröffentlicht. Allerdings könnte das noch einige Zeit dauern, da aufgrund der Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows vermutlich auch der Marketingplan umgeworfen wird. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: IGN China (via Eurogamer)