Assassin’s Creed Shadows: Gratis-Download enttäuscht Spieler – “wirklich lahm”

Was ein Anreiz war, sich bei den Vorbesteller*innen von Assassin’s Creed Shadows einzureihen, wird jetzt zerrissen: die Bonus-Quest „Thrown to the Dogs“. Die in der deutschsprachigen Übertragung auf den Titel „Ein Hundeleben“ getaufte Bonus-Quest für Vorbesteller*innen des vierzehnten Hauptspiels der Meuchelmörderreihe trifft aufseiten der Community auf negatives Echo.

In der Quest begleitet ihr als Spieler*in einen Vierpföter dabei, Rache für das ermordete Herrchen zu üben. Was sich zunächst wie eine Mixtur aus Quentin Tarantino-Rachegeschichte und einer Folge Hundkatzemaus anhört, wird in den Sozialen Netzwerken gerade weniger liebevoll besprochen.

Assassin’s Creed Shadows: Fans von Bonus-Quest enttäuscht

„Diese Quest [Eine Hundeleben] ist wirklich sinnlos“, schreibt ein*e verärgerte*r Twitter-Nutzer*in. Schiebt dann wenig schmeichelhaft hinterher: „Ich verstehe nicht, warum diese Quest so prominent ist“. Die Person spielt auf den Umstand an, dass Ubisoft vor dem Release von Assassin’s Creed Shadows am 20. März wiederholt reichweitenwirksam die Werbetrommel gerührt hat, für diesen Vorbesteller*innen-Bonus – welcher jetzt offenbar mehr Verärgerung denn Entzücken auslöst.

Nachstehend eine Anleitung für die fragliche Bonus-Quest:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Tut mir leid, aber die Quest war wirklich lahm“, stimmt ein*e weitere Nutzer*in in den negativen Tenor ein. „Ihr [Ubisoft] hätte das nicht als Bonus anpreisen sollen“, schreibt die Kritik übende Person auf Twitter weiter, schiebt im nächsten Satz eine Vermutung hinterher: „Sie [die Bonus-Quest] wurde offensichtlich nur deswegen aus dem Basisspiel entfernt, um Vorbestellungen zu fördern“.

Lesetipp: Assassin’s Creed Shadows: Solltet ihr beim Fukui-Fluch helfen oder nicht?

Was die oder der Spieler*in hier schreibt, ist zwar einerseits nicht gerade schmeichelhaft, andererseits suchen frustrierte Käufer*innen aktuell offenbar ein Ventil, da man sich vom vermeintlichen Vorbesteller*innen-Bonus getäuscht fühlt. Dann wiederum war „Thrown to the Dogs“ nicht alleiniger Bonus-Content für vorab getätigte Käufe – zusätzlich wurde zudem die „Die Klauen von Awaji“-Erweiterung mitgeliefert. Dabei handelt es sich um einen DLC, jener laut Ubisoft-Angaben mit „mehr als 10 Stunden“ zusätzlichen Inhalten aufwartet.

Das hört sich nach einem lohnenderen Zusatz-Inhalt an, im Vergleich zu der kurzen Spielzeit, welche mit dem Hunde-Bonus einhergehen soll. Ob und wann der Branchengigant mit Hauptsitz in Paris „Ein Hundeleben“ abseits von Vorbestellungen zugänglich machen wird, dazu ist zum Zeitpunkt jetzt noch nichts bekannt. Apropos Meuchelmörder*innen: Ubisoft kündigt größere Herausforderung in Assassin’s Creed Shadows an.

Quellen: Twitter / @UbisoftSupport, @soabzt74, @tankahma, YouTube / @IEatGames, Ubisoft