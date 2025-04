Assassin‘s Creed Shadows: Großes Update-Event diese Woche – „ist erst der Anfang“

Am 20. März war es endlich so weit – und Assassin’s Creed Shadows wurde nach zweimaliger Verschiebung endlich veröffentlicht. Der vierzehnte Hauptteil Ubisofts langlebiger Meuchelmörder*innenreihe kann sowohl als finanzieller als auch kritischer Erfolg verbucht werden. Denn das Spiel mit den beiden Protagonist*innen Yasuke und Naoe zählt einerseits zu den bestverkauften Spielen 2025 bislang. Andererseits schmückt sich der Titel mit einem Metascore von 81.

Dass der User Score auf Metacritic mit 6.3 deutlich schlechter ausfällt, ist angesichts häufig konstruierten Kontroversen zu Shadows wenig verwunderlich. Falls ihr euch zu den fast 18.000 Spieler*innen zählt, die Assassin’s Creed Shadows etwa auf Steam insgesamt „sehr positiv“ bewertet haben, solltet ihr euch den 30. April rot im Kalender anstreichen.

Am 30. April: Post Launch-Event zu Assassin’s Creed Shadows angekündigt

Am 30. April wird nämlich die Post-Launch Roadmap zu Assassin’s Creed Shadows präsentiert. Euch wird an diesem Tag demnach vonseiten Ubisofts eine zeitliche Übersicht vorgelegt, anhand der ihr nachvollziehen können, welche Neuerungen für Shadows in nächster Zeit anstehen. Welche Inhalte genau im Rahmen des Events präsentiert werden, ist bislang nicht bekannt. Naheliegenderweise könnten die Macher*innen aber weitere Details zur kommenden Erweiterung Klauen von Awaji präsentieren.

30-Sekunden-Clip zur Ankündigung:

Auch denkbar wäre eine Ankündigung Shadows für die Nintendos Switch 2 – zumindest wurde von Spieler*innen ein entsprechender Eintrag auf der PEGI-Webseite gesichtet. PEGI steht für Pan European Game Information, es handelt sich um ein europaweites System zur Alterseinstufung von Videospielen. Was hingegen bereits in Vorbereitung auf das Event veröffentlicht wurde, ist ein 30-sekündiger Clip auf Twitter. In dem richtet zunächst Daniel St. Germain in seiner Funktion als Community Developer bei Ubisoft das Wort an uns Zuschauende.

Dan verkündet darin vorfreudig: „Die Veröffentlichung [von Assassin’s Creed Shadows] ist erst der Anfang“. Er sagt weiter, man wolle „ein wenig mehr zu unseren Post-Launch-Plänen verraten“. Während der letzten acht Sekunden des Videos blicken wir einer oder einem Entwickler*in über die Schulter – wo sich auf dem Bildschirm Protagonistin Naoe an einem Dach entlanghangelt. Das Video endet damit, dass ein anderer Entwickler mit ausgestreckten Händen und den Worten „Es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig“ die Sicht verdeckt.

Wünsche aus der Community

Diese augenzwinkernd gemeinte Schlusspointe schürt natürlich die Neugierde – wie auch die Twitter-Kommentarspalte zeigt. Dort werden neben ungezügelter Vorfreude („OOOOOOH YEEAAAAAAAAHHHHH!“) auch konkrete Wünsche laut („Wann kommt der Koop-Modus?“). Bleibt der 30. April abzuwarten, wenn sich zeigen dürfte, was Ubisoft für Assassin’s Creed-Fans vorbereitet hat. Apropos Fan-Kultur: Dieses XXL-Projekt zu Asssassin’s Creed ist ein absoluter Fan-Traum.

