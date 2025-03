Assassin’s Creed Shadows: Jetzt schenkt euch Ubisoft das Spiel – für nur wenige Tage

Weniger als ein Monat und Assassin’s Creed Shadows wird endlich in den (virtuellen) Händlerregalen aufschlagen. Wer das Geld für den Vollpreistitel sparen möchte, kann jetzt ihr oder sein Glück versuchen – denn Ubisoft verlost das 14. Hauptspiel an euch.

Wenn es der Zufall will, dürft ihr also bald ganz kostenfrei mit den beiden Protagonist*innen Naoe und Yasuke ins feudale Japan aufbrechen. Was ihr dazu tun müsst? Erklären wir euch kurz und bündig nachstehend.

Assassin’s Creed Shadows: Alles, was ihr zur Verlosung wissen müsst

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr eigentlich nur drei Schritte unternehmen. Erstens: Verpasst dem unten verlinkten Social Media-Posting auf Instagram ein Like. Zweitens: Folgt dem dazugehörigen Account „assassincreed“. Drittens: Antwortet auf dasselbe Posting mit „eurem Lieblingsmoment aus dem Pavillon Noir-Trailer“. Wer nicht weiß, was mit Pavillon Noir gemeint ist: Es handelt sich um einen von zwei Anime-Kurzfilmen, die kürzlich bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von Crunchyroll enthüllt wurden.

Übrigens: Dieselbe Verlosung wird so ähnlich auch via Twitter, Threads oder dem Assassin’s Creed-Discord Server durchgeführt. Gewinner*innen werden insgesamt fünf Stück zufällig ausgewählt. Wer sich ausführlich mit den Rahmenbedingungen zur Verlosung beschäftigen möchte, für die oder den hält Ubisoft ein siebenseitiges Dokument mit den Regeln bereit – dem ihr einige wichtige Eckdaten entnehmt. So erfahren wir, dass diese Werbeaktion am 27. Februar 2025 begann, wohl noch bis zum 3. März um 6 Uhr morgens deutscher Zeit andauert.

Die Verlosung wird weltweit durchgeführt – ausgeschlossen sind einige, wenige Länder. Interessierte aus Europa allgemein oder Deutschland speziell können aber mitmachen. Teilnehmen dürfen Personen ab dem 16. Lebensjahr. Hierbei müsst ihr allerdings eine Einschränkung beachten – nämlich die Altersfreigabe der verlosten Spiels. In Deutschland liegt die Einstufung für Assassin’s Creed Shadows laut Unterhaltungssoftware Selbstkonstrolle bei „ab 18“. Ihr solltet fürs Mitmachen also das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben.

Für welche Plattformen das Spiel verlost wird, geht nicht aus dem Dokument hervor. Denkbar ist aber, dass ihr im Falle eines Gewinns vor die Wahl gestellt werdet. Apropos Meuchelmörder*innen auf japanischem Pflaster: Assassin’s Creed Shadows wurde geleakt, weshalb Fans jetzt sehr vorsichtig sein müssen.

Quellen: Instagram / assassinscreed, Twitter / @assassinscreed, Crunchyroll, Unterhaltungssoftware Selblstkontrolle (USK)