Assassin’s Creed Shadows: Koop-Modus kommt wohl nächstes Jahr – mit überraschender Wendung

Zu jedem zünftigen Action-Adventure gehört heutzutage auch ein DLC. Dass Assassin’s Creed Shadows einen solchen bekommen wird, war schon früh klar – Fans, die das Spiel vorbestellt hatten, haben bereits einen sicheren Zugang zu „Klauen von Awaji“, sobald es erscheint.

Insider Gaming will nun erfahren haben, wann der Release des DLCs angedacht ist. Darüber hinaus sind wohl neue Details zum Koop-Modus bekannt geworden, welcher für die Zukunft des Spiels geplant ist. Damit könnte die Einführung neuer Charaktere einhergehen.

Assassin’s Creed Shadows: DLC im Herbst, Koop-Erfahrung 2026

In „Klauen von Awaji“ verschlägt es die Hauptcharaktere von Assassin’s Creed Shadows, Naoe und Yasuke, in eine neue Region – genauer gesagt, auf eine Insel. Neben mindestens zehn Stunden zusätzlicher Spielzeit wird der DLC mit einem neuen Waffentyp und zusätzlichen Fähigkeiten aufwarten. Die Insel Awaji ist auf der Karte westlich der Hafenstadt Sakai bereits zu sehen, nur betreten könnt ihr sie noch nicht.

Dies soll dann ab September oder Oktober möglich sein, wie der für gewöhnlich gut informierte Tom Henderson auf Insider Gaming berichtet. Im jüngsten Finanzbericht von Entwicklerstudio Ubisoft ist die Ankündigung zu lesen, dass mehrere große Titel intern verschoben werden. Auf den Zeitplan für Inhalte rund um Assassin’s Creed Shadows soll dies jedoch keinen Einfluss haben.

Ferner hat Henderson auch Informationen über den Koop-Modus von Assassin’s Creed Shadows, der jedoch erst 2026 bei uns aufschlagen wird. Bereits zuvor hatte er gemutmaßt, dass man in diesem Modus zu zweit als Naoe und Yasuke spielt und mit diesem schlagkräftigen Duo in die Schlacht zieht. Doch das sei wohl nicht der Fall. „Obwohl die beiden eindeutig die Hauptfiguren sind, gibt es eine tiefere Geschichte, die mit dem Koop-Modus verbunden ist und das Erlebnis über die beiden hinaus erweitert“, heißt es vonseiten einer nicht näher genannten Quelle.

Diese Aussage hört sich ganz so an, als würde es weitere Charaktere geben, die im Rahmen dieses Modus spielbar werden. Ob das bereits in der Hauptstory eingeführte oder aber ganz neue Personen sind, wird die Zukunft zeigen. Dass Naoe und Yasuke jedenfalls ein weites Netz an Kontakten geknüpft haben, ist ja schon im Hauptspiel zu erleben. Unseren Test zu Assassin’s Creed Shadows lest ihr hier.

Quelle: Insider Gaming