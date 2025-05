Assassin’s Creed Shadows kündigt absurde Partnerschaft an – Fans sind verwirrt: „Wie zur Hölle“

Nach dem Release ist für Assassin’s Creed Shadows noch lange nicht Schluss, wie Ubisoft schon vor wenigen Wochen verraten hat. Bereits in wenigen Tagen geht es mit der Reise im feudalen Japan weiter, aber auf sehr ungewöhnliche Art und Weise.

Am 27. Mai startet das erste Crossover-Event des Action-Rollenspiels, welches zuvor auf der Roadmap noch als „spezielle Kollaboration“ bezeichnet wurde. Mittlerweile wissen wir, was dahinter steckt und sagen wir so: Einige Fans sind sichtlich verwirrt, wie das denn zusammenpassen soll.

Assassin’s Creed Shadows jetzt mit Horror – dank DBD-Event

„Tretet in den Nebel ein“, heißt es auf dem Twitter-Account von Assassin’s Creed. In dem knapp gehaltenen Beitrag enthüllt Ubisoft, dass es sich bei der angekündigten Kollabo von Assassin’s Creed Shadows um eine Zusammenarbeit mit Dead by Daylight handelt. Und nein, bevor ihr das denkt: Es geht offenbar nicht darum, dass zukünftig Naoe und Yasuke ihren Platz im Horrorspiel finden.

Stattdessen schafft es der Titel von Behaviour Interactive in die Spielwelt des jüngsten Assassinen-Abenteuers. Wie genau? Das wissen wir leider noch nicht. Ubisoft spricht lediglich von einer neuen Quest. „Schlüpfe durch die Schatten. Überlebe die Tortur“, so der Tweet abschließend. Auch das dazugehörige Teaser-Video verrät noch nicht wirklich etwas.

Vermutlich werden wir bei diesem Auftrag von einem mordlustigen Samurai, so deutet sich die im Schatten stehende Figur an, verfolgt. Das würde wiederum gut passen, denn schließlich geht es auch in Dead by Daylight darum, dass wir vor einem fiesen Killer fliehen. Sicher ist derweil, dass das Event samt Update kostenlos ist – wobei es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den einen oder anderen kaufbaren Skin im Animus-Shop geben wird.

„Das stand nicht auf meiner Bingo-Karte“

Unter dem Tweet fällt die Stimmung zu der geplanten Zusammenarbeit sichtlich gemischt aus. Viele sind erst einmal verwirrt, da sie Assassin’s Creed und Dead by Daylight wohl eher nicht kombiniert hätten. So schreibt etwa der sich dem Horrorspiel widmende Fan-Account leaksbydalight: „Okay, das stand nicht auf meiner Bingokarte, Leute“ und erntet dafür solide 174 Herzen.

Andere wiederum freuen sich, während einige weitere sehr skeptisch sind. „Ernsthaft? So viel dazu, dass es ein Horrorspiel ist“, heißt es etwa von TrippyTalullah. KStraqn wird noch deutlicher in der Wortwahl: „Wie zur Hölle kann das Horror sein?“ Offen bleibt für viele vor allem die Frage, wie dieses Event im Detail ablaufen wird.

Sobald Ubisoft dazu weitere Informationen verrät, werden wir euch natürlich darüber informieren. Zu einem anderen Kollabo-Event rund um Assassin’s Creed gibt es hingegen seit kurzem schon deutlich mehr Infos.

Quelle: Twitter / @assassinscreed, @leaksbydaylight, @TrippyTalullah, @KStraqn