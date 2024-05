Romantik in Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft äußert sich zur freien Liebe

Die Bruderschaft der Assassinen steht für Freiheit: In der Welt und auch in der Liebe. Seit Assassin’s Creedy Odyssey seid ihr dazu in der Lage, euch überwiegend frei zu entscheiden, mit wem ihr ein Techtelmechtel eingeht. Auch in Assassin’s Creed Shadows wird das erneut eine große Rolle spielen.

Ausführliche Details zu den Beziehungen gibt es bislang aber noch nicht. Zwischen den Zeilen deutet Publisher Ubisoft aber bereits an, dass es erneut eine vielfältige Auswahl geben wird und Spieler*innen nicht unbedingt eine heterosexuelle Romanze eingehen müssen.

Assassin’s Creed Shadows: Was hat Ubisoft bisher zur Romantik verraten?

Seit der Enthüllung von Assassin’s Creed Shadows wissen wir, dass es erstmals seit Syndicate wieder zwei zur gleichen Zeit spielbare Protagonist*innen geben wird: Einerseits der Samurai Yasuke, andererseits die Shinobi Naoe. Beide sollen gleichberechtigt bezüglich spielbarer Anteile sein, aber trotzdem sehr unterschiedlich sein.

Das soll ebenfalls für die Beziehungen gehen. Diesbezüglich heißt es auf der offiziellen Spielwebseite, dass Yasuke und Naoe „unterschiedliche Beziehungen und Verhältnisse zu anderen Charakteren haben“. Sie würden außerdem „nicht immer das Gleiche für andere Menschen“ empfinden und sich in „romantischer Hinsicht“ zu „verschiedenen Typen von Menschen hingezogen fühlen“. Spieler*innen werden demnach eine „Vielzahl von Beziehungen erleben können“.

Das sind natürlich erstmal nur jede Menge Umschreibungen, stellen aber klar, dass ihr mit Yasuke und Naoe die Bewohner*innen der Spielwelt teilweise anders wahrnehmt. Das gilt auch für die möglichen Romanzen, bei denen euch wohl jeweils andere Optionen geboten werden. Angesichts der jüngeren Assassin’s Creed-Historie ist es zudem wahrscheinlich, dass auch gleichgeschlechtliche Beziehungen möglich sein werden.

Romantik war schon immer Teil der AC-Welt

Wer nun einwirft, dass solche Themen in einem Asssassin’s Creed nicht so wichtig sind, der darf einen Rückblick auf die Historie wagen. Liebe und Romantik waren fast immer Teil von Ubisofts erfolgreichster Videospielfranchise. Schon im ersten Teil verliebt sich Protagonist Altaïr in Maria, heiratet die frühere Templerin später sogar.

Assassin’s Creed Unity behandelt derweil relativ zentral die Beziehung zwischen Arno Dorian und seiner Jugendfreundin Elise. Edward Kenway wiederum wird unter anderem deshalb zum Piraten, um sich, seiner Frau Caroline und der gemeinsamen Tochter ein möglichst angenehmes Leben zu ermöglichen. Von Bayek und Ayas Liebe in Assassin’s Creed Origins ganz zu schweigen.

Es ist somit kein Wunder, dass auch in Assassin’s Creed Shadows Romantik eine wichtige Rolle spielen wird. Aufgrund des Genrewechsels hin zu einem Action-Rollenspiel wird diese Thematik aber mittlerweile deutlich offener gestaltet. Auf ein anderes ikonisches Serienelement müsst ihr hingegen in Assassin’s Creed Shadows verzichten.

