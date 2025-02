Assassin’s Creed Shadows kündigt schon vor Release das eigene Comeback an

Am 20. März soll es endlich, nach einer gefühlten aber irgendwie auch tatsächlichen, Verschiebungsorgie so weit sein: Wir werden zusammen mit Assassin’s Creed Shadows ins Feudale Japan aufbrechen, um in den Sandalen von Kunoichi Naoe und Samurai Yasuke feinste Meuchelmörder*innen-Action zu schlitzen. Doch noch bevor der Release dieses 14. Hauptteils von Ubisofts Historienepos über uns hereinbricht, kündigt sich Assassin’s Creed Shadows vorzeitig in einer ganz anderen Darreichungsform an.

Kein Videospiel, sondern ein Manga, ist es, welches dieser Tage zu Shadows angekündigt wurde. Der Band wird sich als offizielle Vorgeschichte zum Videospiel verstehen. Dabei sorgt insbesondere ein Umstand für Aufsehen in der Community: Das Cover des Mangas scheint weder Yasuke noch Naoe abzubilden – sondern eine andere, angriffsbereite Frau in Assassinen-Kostümierung. Achtung: Diese Meldung könnte leichte Spuren von Spoilern enthalten.

Assassin’s Creed Shadows: Was wir zum offiziellen Manga schon wissen – und was nicht

Wann das Büchlein in unseren Breitengraden in den Händler*innenregalen ausliegen wird, ist übrigens leider noch nicht bekannt. Spieler*innen aus Japan hingegen dürfen sich die Lektüre parallel am Veröffentlichungstag von Assassin’s Creed Shadows zu Gemüte führen – also, wie eingangs erwähnt, am 20. März. Dessen ungeachtet fällt die Resonanz unter dem dazugehörigen Twitter-Posting weitestgehend positiv aus. Dafür stehen Wortmeldungen wie „Ich kann es kaum abwarten, in diese Vorgeschichte einzutauchen […]“ oder „Das sieht ziemlich cool aus“.

Hingegen eine Wortmeldung wie „Ich sage es jetzt … DAS ist Naoes Mutter“, adressieren die mysteriöse Frau auf dem Buchdeckel. Denn was das Manga auf seinem Cover zeigt, ist erstmal im typischen Rot-Schwarz der farblichen Identität von Assassin’s Creed Shadows gehalten. Neben asiatischen Schriftzeichen und den euch für die meisten europäische Leser*innen verständlichen Worten „Assassin’s Creed Shadows“, zusammengesetzt aus den unsereins schon vertrauter erscheinenden, lateinischen Buchstaben, prangt die stylische Zeichnung einer Frau.

In der dynamischen Darstellung sehen wir sie in Habachtstellung, ihr Schwert angriffsbereit im Anschlag, den Blick konfrontativ auf uns als Zuschauende gerichtet. Wenn es um die Identität dieser Person geht, stimmt die Community auf Reddit unserem Twitter-Kommentarschreiber von oben weitestgehend zu. „Offenbar werden wir die Geschichte von Naoes Mutter einige Jahrzehnte vor Shadows sehen“, wird dort geschrieben. Ob sich diese Theorie bewahrheitet, werden wir hoffentlich bald herausfinden.

Entdeckt: der Künstler des Mangas auf Instagram

Ein weitere, erwähnenswerte Beobachtung hat ein* andere*r Kommentarschreiber*in auf Reddit gemacht. „Für die unter euch, die es interessiert: Der Titel des Mangas lautet Assassin’s Creeed Shadows: The Tale of Iga“, verkündet die Person, gefolgt von einem Link zu einem Instagram-Profil. Diese Insta-Präsenz führt wohl zum für den Manga verantwortlichen Künstler – wo nochmals der Titel „The Tale of Iga“ fällt.

Kurios hierbei: Unsere Kunoichi Naoe soll innerhalb der Story von Assasssin’s Creed Shadows wohl die Tochter Fujibayashi Nagatos sein, dem Anführer der Iga-Gemeinschaft. Warten wir’s geduldig ab, welche Vorgeschichte der Manga genau erzählen wird. Apropos Manga-Power: Jetzt sofort kostenlos in den Cyberpunk 2077-Kosmos einsteigen – mit dem Prequel zu Edgerunners.

