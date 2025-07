Assassin’s Creed Shadows: Meistgewünschtes Feature bald endlich da – „darauf habe ich gewartet“

Zwar ist Assassin’s Creed Shadows bereits am 20. März erschienen, aber auch Monate später wird das Open World-Abenteuer noch mit neuen Inhalten versorgt. Ist ja im AAA-Bereich mittlerweile fast Standard.

Nun hat Entwickler Ubisoft eine Roadmap veröffentlicht, die zeigt, auf welche Inhalte sich Spieler*innen als Nächstes freuen dürfen – und davon die ein oder andere Station auch mit konkreten Release-Terminen versehen. Besonders auf einen Aspekt haben Fans gewartet und nun rückt dieser in greifbare Nähe.

Assassin’s Creed Shadows: Release von New Game Plus steht bevor

Der erste Punkt der auf Twitter geteilten Roadmap von Assassin’s Creed Shadows ist auch der, über den sich wohl die meisten Fans freuen: Ein New Game Plus-Modus. Der ist natürlich kostenlos, kommt bereits am 29. Juli und bringt einige Gründe mit, das feudale Japan über den ersten Spieldurchgang hinweg zu erkunden. So könnt ihr unter anderem euer maximales Level, euren Knowledge Rank und euer Forge Level noch weiter erhöhen.

Hier seht ihr die erwähnte Roadmap:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Außerdem wird es neue Belohnungen im Animus-Design sowie frische Erfolge beziehungsweise Trophäen (je nach Plattform) geben, die als zusätzliche Motivation dienen sollen. Und neue Inhalte für die Story, die aber natürlich echtes Geld kosten. Das hält Fans aber nicht davon ab, sich auf das langersehnte New Game Plus für Assassin’s Creed Shadows zu freuen.

Twitter-Nutzer*in BrandonBrindle1 schreibt beispielsweise: „JA!! New Game Plus kommt endlich in den nächsten fünf Tagen!!! Ich freue mich so!!!“ Auch Spieler*in bulldog5278 schließt sich dieser Vorfreude an: „NG+, darauf habe ich gewartet, danke.“ Allerdings hat Ubisoft noch weitere zukünftige Inhalte für Assassin’s Creed Shadows geteilt.

Roadmap zu weiteren Inhalten

So soll Anfang September ein kostenloses Update mit mehreren Komfortfunktionen erscheinen. Darin enthalten: Das manuelle Vorspulen der Tageszeit; die Entfernung von Nebel auf der Weltkarte, wenn ihr in einer Region alle Aussichtspunkte besucht habt; Updates für euer Versteck; sowie eine nicht gedrosselte Bildrate in Zwischensequenzen, allerdings nur auf dem PC. Außerdem weitere kostenlose Inhalte, zu denen man aber noch keine Details nannte.

Lesetipp: Unser Test zu Assassin’s Creed Shadows

Ein konkretes Release-Datum hat mit dem 16. September derweil die kostenpflichtige Erweiterung Claws of Awaji. Die beschert euch eine frische Region zum Erkunden, neue Waffen und Fähigkeiten, Outfits, legendäre Ausrüstung, Gegnertypen und Bosse sowie ein weiteres Story-Kapitel. Letzteres dürfte der größte Motivator für einen weiteren Besuch von Assassin’s Creed Shadows sein, falls euch die reine Erkundung eher weniger reizt.

Wie es darüber hinaus mit dem aktuellen Ableger der Attentäter-Reihe weitergeht, bleibt abzuwarten, nachdem Ubisoft für die nächsten zwei Monate jetzt einen klaren Kurs gesetzt hat. CEO Yves Guillemot sprach zuletzt aber von neuen Versionen des Spiels, was darauf hindeutet, dass Assassin’s Creed Shadows für die Nintendo Switch 2 erscheinen könnte.

Quelle: Twitter /@assassinscreed