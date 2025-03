Assassin’s Creed Shadows: Mit diesem nützlichen Tool findet ihr wirklich alles

Assassin’s Creed Shadows ist groß. Nicht so gigantisch wie der Wikinger-Vorgänger Valhalla vielleicht, aber immer noch derart riesig, dass es euch für mindestens 50 Stunden beschäftigen wird – vermutlich länger, wenn ihr alles machen wollt.

Doch egal, ob ihr zu der Kategorie Completionist gehört oder gerade einfach nur auf der verzweifelten Suche nach einer ganz bestimmten Quest seid: Die Größe der Spielwelt macht so manches Vorhaben schnell zur Jagd nach der Nadel im Heuhaufen. Ein überaus nützliches Tool schafft jetzt Abhilfe.

Assassin’s Creed Shadows: Interaktive Karte zeigt alle wichtigen Orten

Die Kolleg*innen von IGN haben sich nämlich die Mühe gemacht, eine interaktive Karte von Assassin’s Creed Shadows zu erstellen: Jeder Sammelgegenstand, jede Quest, Nebenaktivität und jeder Ort sind auf der Google Maps-ähnlichen Anwendung zu finden und mit den entsprechenden Markierungen versehen. Satte 2.566 Pins hat IGN verteilt, davon über 400 für Schatztruhen.

Wer sich von dieser Anzahl erschlagen fühlt, kann aber aufatmen – und ganz einfach filtern. Alle Markierungen lassen sich problemlos an- und ausschalten, je nachdem, wonach ihr konkret sucht oder welche Orte und Gegenstände ihr euch anzeigen lassen oder lieber selbst entdecken möchtet. Erstellt ihr euch einen Account bei IGN, kommen außerdem noch einige andere, möglicherweise interessante Features dazu.

Passend zum Thema: So groß ist die Welt von AC Shadows wirklich

So könnt ihr eingeloggt Notizen machen, eine Checkliste erstellen und dort erledigte Ziele abhaken oder sogar eigene Markierungen erstellen und die interaktive Karte von Assassin’s Creed Shadows damit zupflastern. Alles in allem ein unfassbar hilfreiches Werkzeug bei eurer Reise durch Japan mit Naoe und Yasuke, insbesondere dann, wenn ihr plant, wirklich alles im Spiel zu erleben und zu sehen.

Die interaktive Karte ist in Shadows aber auch vor allem deshalb so praktisch, weil das Aufdecken von Aussichtspunkten nicht mehr den Kriegsnebel drumherum entfernt: Besondere Orte und Gegenstände müsst ihr also weiter per Hand suchen – oder euch der verlinkten Map bedienen. Seid ihr noch auf der Suche nach allgemeinen Ratschlägen, geben wir euch an anderer Stelle neun Tipps für Assassin’s Creed Shadows an die Hand.

Quelle: IGN