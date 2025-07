Assassin’s Creed Shadows: Neue Versionen des Spiels jetzt in Aussicht gestellt – Erreicht es diese Plattform?

Die Hinweise auf eine Nintendo Switch 2-Version von Assassin’s Creed Shadows verdichten sich. Noch ist zwar kein konkretes Zugeständnis gefallen, dass sich eine solche Portierung in Entwicklung befindet, aber immerhin ist jetzt ganz offiziell die Rede von neuen Versionen des Spiels.

So geheimniskrämerisch Ubisoft auch unterwegs sein mag, viele Möglichkeiten dafür, welche anderen Plattformen dabei gemeint sein könnten, gibt es nicht gerade. Außerdem hat ein Faux-Pas vor einiger Zeit wie es scheint bereits durchblicken lassen, dass Nintendos neuste Konsole für das Assassinen-Abenteuer auf der Liste steht. Heißt es also gerade ganz zurecht, dass die Switch 2-Edition so gut wie sicher ist?

Assassin’s Creed Shadows: Nintendo Switch 2-Release immer wahrscheinlicher

Im Rahmen eines kürzlichen Finanzberichts hat Ubisoft CEO Yves Guillemot ein paar spannende Ankündigungen durchscheinen lassen (via GamesRadar+), auch wenn er dabei sehr vage geblieben ist. Unter anderem erwähnte er neue Versionen von Assassin’s Creed Shadows für andere Geräte. Bisher ist das Spiel für PS5, Xbox Series, PC und Mac verfügbar.

Auf den ersten Blick fehlt bei dieser Aufzählung eigentlich nur die Nintendo Switch 2, auf den zweiten vielleicht noch Mobilgeräte. Aber selbst wenn zweiteres gemeint sein sollte, wurde zu erschließende Hardware in Plural versprochen. Nicht mal das Steam Deck könnte hier ergänzen, da Shadows für dieses bereits verifiziert ist.

Hinzukommt, das Frédérick Duguet von Ubisoft neben der Ankündigung weiterer Titel vor dem Ende des Fiskaljahres im März 2026 auch den Nintendo Switch 2-Launch eines Spiels in diesem Zeitrahmen versprochen hat. Guillemot, der nach festen Plänen für Nintendos neue Hardware gefragt wurde, beruft sich weiterhin darauf, dass hierzu noch keine offiziellen Äußerungen im Raum stehen, will also noch nichts auflösen. Hier außer Acht gelassen der in Aussicht gestellte Port von Star Wars Outlaws.

Die Vorgeschichte

Es ist, wie eingangs erwähnt, nicht das erste Mal, dass Assassin’s Creed Shadows und die Nintendo Switch 2 gemeinsam Schlagzeilen machen. Vor wenigen Monaten ist ein Eintrag auf der Seite von PEGI, zuständig für Alterseinstufungen im europäischen Raum, aufgetaucht, der Spiel und Plattform in Verbindung gebracht. Dieser ist allerdings schnell wieder verschwunden und nie von offizieller Seite kommentiert worden. Eventuell also könnte es sich hierbei auch um einen Fehler gehandelt haben.

Trotzdem lässt sich nicht leugnen, dass wirklich einige Spuren mittlerweile auf einen nahenden Auftritt von Naoe und Yasuke auf der Nintendo Switch 2 hindeuten. Worauf ihr euch aber schon jetzt in jedem Fall freuen dürft, ist die bestätigte Live-Action-Serie zu Assassin’s Creed.

