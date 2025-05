Assassin’s Creed Shadows: Neuestes Update erscheint heute – bringt „kostenlose“ Bonus-Quest

Mit dem Release ist die Arbeit für Entwickler*innen bekanntermaßen noch nicht getan – und so stehen während der Wochen und Monate nach Veröffentlichung Updates an. So momentan auch bei Assassin’s Creed Shadows. Das Update 1.0.5 wurde am 27. Mai für alle Plattformen veröffentlicht, bietet neben den handelsüblichen Bugfixes drei erwähnenswerte Neuerungen.

Denn „mit diesem Update erhalten alle Spieler Zugang zur Vorbesteller-Bonusquest“, heißt es in der offiziellen Bekanntmachung. Gemeint ist damit die Quest Thrown to the Dogs. Es handelt sich um eine Mission überschaubarer Länge, in der ihr einem Vierpföter dabei helft, Rache für das gemeuchelte Herrchen zu üben. Eine Mission, die bereits vor Monaten in der Community auf wenig Gegenliebe traf.

Bereits im April berichteten wir davon, wie Spieler*innen diese exklusive Bonus-Quest für Vorbesteller*innen von Assassin’s Creed Shadows nicht gerade wertschätzten. Dafür standen Twitter-Wortmeldungen wie „Diese Quest ist wirklich sinnlos“. Aber unabhängig davon, ob Thrown to the Dogs spielerisch überzeugt, oder Ubisoft hier Vorbesteller*innen einen kahlen Knochen hingeworfen hat: Laut Patch-Notes zum Update 1.0.5 können sich jetzt alle Spieler*innen an der Quest versuchen. Jenseits davon kommt das Update mit zwei speziellen Crossover-Aktionen daher.

Twitter-Posting zum Update 1.0.5:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir freuen uns, unsere erste besondere Zusammenarbeit mit dem neuen Dead by Daylight-Event in Assassin’s Creed Shadows bekannt zu geben“, so Ubisoft in seiner Meldung. Das Multiplayer-Horrorspiel von Behaviour Interactive ist für seine zahlreichen Kollaborationen mit namhaften Franchises bekannt. Resident Evil oder The Witcher wären einige zugkräftige Beispiele der letzten Jahre – und auch der Ghostface-Killer aus den Scream-Filmen hat schon seinen Auftritt hingelegt.

Im Falle von Assassin’s Creed Shadows wird unsere Ninja Naoe misstrauisch, „als Dorfbewohner zu verschwinden beginnen“ – und sie sich letztlich mit einer Bedrohung aus dem Jenseits konfrontiert sieht. Hauptbestandteil der Dead by Daylight-Events in Shadows wird eine spezielle Quest sein, aber ihr werdet Naoe und Yasuke auch mit speziellen Kleidungsstücken oder Waffen inspiriert durch das Horrorspiel ausrüsten können. Die zweite Kollaboration im Zuge von Update 1.0.5 betrifft das Indie-Kartenspiel Balatro.

Lesetipp: Assassin’s Creed Shadows: Heimliche Verbesserung in Update versteckt

Denn nach Installation solltet ihr einem speziellen Schmuckstück für Naoe, beziehungsweise einem Amulett für Yasuke habhaft werden können – stilistisch angelehnt an das Roguelike-Phänomen Balatro. Abseits davon dürfen sich Spieler*innen aber auch auf einen neuen, vertikalen Sprung, allgemeine Verbesserungen zur Parcours-Mechanik, oder neue Funktionen beim Fotomodus freuen – die euch auch bei obigem Twitter-Posting kurz vorgestellt werden.

Das Update sollte seit dem 27.05., um 14 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein. Die Download-Größe reicht von 3,31 Gigabyte für die PlayStation 5, bis zu 19 GB für die Xbox-Spielekonsole. Eine weitere, anstehende Neuerung für Assassin’s Creed Shadows, die sich angesichts der Held*innen-Zweiergespanns geradezu aufdrängt, betrifft übrigens den Koop-Modus.

Quellen: Twitter / @assassinscreed, Ubisoft