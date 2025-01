Assassin’s Creed Shadows: Neue Gameplay-Videos zeigen Naoe in Parkour-Action

Noch etwa fünf Wochen, bis Videospielfans ihre Hand an Assassin’s Creed Shadows legen können. Schon viel wurde geschrieben zu der Welt, zu den Charakteren, zum Kampfsystem und man kann gespannt sein, wie sich die Dynamik zwischen Samurai Yasuke und Kunoichi Naoe im Spiel entfaltet.

Entwickler Ubisoft hat jetzt in seinem Blog zum Spiel auf der Homepage noch einmal einen tiefen Einblick in einige Spielmechaniken gegeben – und optimiert einen für die Spielereihe typischen Move.

Assassin’s Creed Shadows: Parkour-Moves mit Stealth-Vorteilen

Parkour-artige Movesets und Abschnitte waren schon immer eines der Erkennungsmerkmale von Assassin’s Creed. Bereits im ersten Teil sprang, sprintete und versteckte sich Protagonist Altair auf den Dächern von Akkon und Damaskus. Auch in AC Shadows werden sich Yasuke und Naoe dieser mitunter artistischen Möglichkeiten, von A nach B zu gelangen, bedienen – wobei die Ninja-Kämpferin aufgrund ihrer Statur und Athletik weiter springen und bei Wandläufen höhere Punkte erreichen kann.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein für die Entwickler*innen bei Ubisoft essenzieller Punkt war, dass sich die Charaktere nicht automatisch an jeder Wand hochhangeln können, sondern auch wirklich nur da, wo es Möglichkeiten zum Festhalten gibt. „Das war uns sehr wichtig“, verrät Associate Game Director Simon Lemay-Comtois. „Wir mussten mit Bedacht vorgehen, wie wir interessante Parkour-Strecken bauen; es ermöglichte uns aber auch die Kontrolle darüber, wohin Naoe gehen kann, Yasuke aber nicht.“

Neben einer Abroll-Funktion, die bei der Landung Schaden minimiert und Geräusche dämpft, kann die Kunoichi mit Parkour-Moves auch auf niedriger gelegene Ebenen springen, ohne dass ihr gleich einen ungewissen Sprung ins Nirgendwo wagen müsst. Dieser als „Directional Dogde“ bezeichnete Move löst einen akrobatischen Sprung aus, der in einer eleganten Landung resultiert.

Der Fanghaken: Ein Klassiker des Action-Adventures

In einem weiteren Video wird eines von Naoes Werkzeugen gezeigt, das schon in klassischen Top-Down-Adventures der 90er ein gern gesehenes Accessoire war: Der Fanghaken. „Jede*r echte Shinobi braucht einen Fanghaken“, sagt Simon. „Wir haben hart daran gearbeitet, um sicherzugehen, dass die Physik dieses Werkzeugs als natürliche Erweiterung zu Naoes Parkour-Flow fungiert. So klettert und schwingt sie mit Grazie und Leichtigkeit.“

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Kunoichi kann sich so an bestimmten Fixpunkten über Abgründe schwingen, aber auch den Haken an einem Vorsprung befestigen und sich vertikal hochziehen. Der Umgang mit dem Fanghaken lässt sich mit verschiedenen Parkour-Techniken kombinieren. „Naoe kann beispielsweise eine unerklimmbare Wand ein Stück weit hochrennen und am Höhepunkt den Fanghaken nach einem Vorsprung auswerfen, der ansonsten unerreichbar wäre.“

Es hat auf jeden Fall den Anschein, als könnte man sich besonders mit Naoe mit einer Vielzahl spektakulärer und akrobatischer Moves austoben, die nicht einfach nur hübsch anzusehen sind, sondern auch Einfluss aufs Gameplay haben. Assassin’s Creed Shadows erscheint am 14. Februar; ein besonderes Sammlerstück zum Action-Adventure im feudalen Japan könnt ihr hier bestaunen.

Quellen: Ubisoft, Youtube /Ubisoft