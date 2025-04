Assassin’s Creed Shadows: Erstes großes Update ist da – diese Änderungen bringt es

Assassin’s Creed Shadows hat das erste große Update seit dem Release erhalten. Mit Patch 1.0.2 geht Ubisoft gleich mehrere Problemstellen an, über die sich Fans in der Vergangenheit beschwert haben.

Neben den üblichen Bugfixes liefern die Entwickler*innen eine überraschend große Bandbreite an Verbesserungen: Auf der PS5 Pro gibt es das angekündigte Performance-Upgrade, während ihr auf allen Plattformen endlich besser mit dem Pferd zu eurem Ziel kommt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Ergänzungen, die Assassin’s Creed Shadows zu einem runderen Spiel machen sollen.

Assassin’s Creed Shadows: Das steckt in Patch 1.0.2

Fangen wir direkt mit dem spezifischen an: Mit dem Patch 1.0.2 unterstützt Assassin’s Creed Shadows jetzt auf der PS5 Pro das PSSR-Feature, also die PlayStation Spectral Super Resolution. Mit dieser soll das feudale Japan noch etwas schicker aussehen, während gleichzeitig die Performance verbessert wird. Details dazu verraten die ausführlichen Patch-Notes allerdings nicht.

Darüber hinaus entfernt der Patch die Limitierung im Performance-Modus der Konsolen auf 30 Bilder pro Sekunde im Versteck. Die Beschränkung ist ein Fehler gewesen, der nun nicht mehr auftreten sollte. Hinzu kommen generelle Stabilitätsverbesserungen über alle Plattformen hinweg.

Spielerisch gibt es ebenfalls sinnvolle Neuerungen zu vermelden. So könnt ihr jetzt endlich mehrere Ausrüstungsgegenstände gleichzeitig zerlegen beziehungsweise an Händler*innen verkaufen. Zudem könnt ihr euer Pferd ab sofort automatisch zum jeweiligen Zielort galoppieren lassen, so wie es in früheren Serienteilen bereits möglich gewesen ist.

Die treuen Vierbeiner sind darüber hinaus in Städten jetzt ein wenig schneller. Zu guter Letzt könnt ihr die Meisterungsknoten für Naoe und Yasuke fortan zurücksetzen, um verschiedene Fähigkeiten und Stile auszuprobieren. Ebenfalls etwas, was eigentlich schon in den Vorgängern etabliert worden ist.

Bevor ihr euch jedoch auf alle Verbesserungen stürzt, müsst ihr erst einmal den Download bewältigen. Der fällt je nach Plattform unterschiedlich groß aus: Auf dem PC via Ubisoft Connect sind es rund 16 Gigabyte, während die Steam-Version fünf GB kleiner ausfällt. Spielt ihr die Mac-Version von Assassin’s Creed Shadows sind es noch einmal zwei GB weniger.

Auf den Konsolen ist die Diskrepanz ähnlich groß. Hier sind es 19,5 GB für die Xbox Series X|S und 11,59 GB für die PS5. Sobald das Update heruntergeladen ist, könnt ihr aber sofort wieder mit Naoe und Yasuke in die Rachegeschichte inmitten des feudalen Japans einsteigen.

Falls ihr noch unsicher seid, ob sich überhaupt der Kauf lohnt: In unserem Test zu Assassin’s Creed Shadows erfahrt ihr alles zu den Stärken und Schwächen des Ubisoft-Titels.

