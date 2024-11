Assassin’s Creed Shadows: Insider lässt Fans wieder hoffen – „sind auf dem richtigen Weg“

Keine neuen Trailer, nur vereinzelte Infos: Seit der Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows wurde es um Ubisofts Action-Rollenspiel verhältnismäßig ruhig. Manch ein Fan fürchtete bereits, dass der geplante Release im Februar erneut nicht eingehalten werden kann.

Wir erinnern uns: Eigentlich sollte der Abstecher ins feudale Japan am 12. November erscheinen, aber nur wenige Wochen vorher zog der französische Publisher die Notbremse. Die weitgehend verhaltene Rezeption von Star Wars Outlaws habe den Verantwortlichen zu Denken gegeben. Der neue Releasetermin ist jetzt der 14. Februar 2025, aber kann dieser wirklich gehalten werden?

Assassin’s Creed Shadows: Insider geht von keiner weiteren Verschiebung aus

Immerhin fühlt es sich merkwürdig an, dass es abseits eines kürzlich veröffentlichten Blogeintrags sonst kaum neues Marketing-Material gibt – dabei soll Assassin’s Creed Shadows in wenigen Monaten erscheinen, weshalb mit einem neuen Trailer eigentlich zu rechnen war. Fans müssen sich aber trotz allem keine Sorgen machen, wie ein in der Regel gut informierter Insider verrät.

Auf Twitter schreibt Tom Henderson, seiner Zeichen unter anderem Gründer von Insider Gaming, dass die Anspieltermine für Presse und Content-Creator im Januar stattfinden sollen. Details über das Embargo habe er nicht, aber laut ihm ist Ubisoft „auf dem richtigen Weg für die Veröffentlichung am 14. Februar“.

https://twitter.com/Tom_Henderson/status/1862228649962819819

Im Detail soll das Event in der dritten Kalenderwoche 2025, die am 13. Januar beginnt, stattfinden. Wann danach die Berichte online gehen dürfen, bleibe allerdings abzuwarten. Zudem solltet ihr eins im Hinterkopf behalten: Es handelt es sich dabei um keine offiziellen Informationen, betrachtet die Aussagen Henderson demnach wie gewohnt mit einer gesunden Portion Skepsis.

Von Preview zu Release

Allerdings haben sich seine Infos in der Vergangenheit oft bewährt und auch dieses Mal könnte er richtig liegen. Etwa rund einen Monat vor dem Release Preview-Möglichkeiten für die Presse anzubieten, ist im Falle von Ubisoft nicht ungewöhnlich.

Beispielsweise gingen bei Star Wars Outlaws Ende Juli neue Anspielberichte online, während der Release dann am 30. August erfolgte. Es ist demnach nicht abwegig, dass der Publisher erneut diese Vorgehensweise nutzt, um genügend Aufmerksamkeit auf Assassin’s Creed Shadows zu lenken.

Ob Henderson Recht behält, werden wir aber sicherlich in ein paar Wochen erfahren. Von offizieller Seite aus ging Ubisoft zuletzt auf das Schleichen in Assassin’s Creed Shadows ein, und wie es sich zukünftig ändert.

Quelle: Twitter / @_Tom_Henderson_