Assassin’s Creed Shadows: Wichtiger Termin steht fest – dieses Datum solltet ihr euch merken

Schon zweimal hat Ubisoft Assassin’s Creed Shadows verschoben, ein drittes Mal soll das nicht passieren. Mittlerweile befindet sich die Entwicklung quasi auf der Zielgeraden – und auf ein wichtiges Datum hat sich der Publisher offenbar schon festgelegt.

Damit ist nicht der Releasetermin gemeint, denn dieser ist mit dem 20. März 2025 schon länger angegeben. Stattdessen handelt es sich um das Review-Embargo, also der Tag, an dem die Fachpresse als auch YouTuber und andere Influencer über ihre Erfahrungen mit der Testversion von Assassin’s Creed Shadows sprechen können.

Assassin’s Creed Shadows: Ab dann wissen wir, wie gut es ist

Offiziell hat sich Ubisoft noch nicht dazu geäußert und unseren Informationen nach sind bislang auch noch keine Testmuster verteilt worden. Doch wie so oft konnte Tom Henderson, Chef von Insider Gaming und insbesondere in Bezug auf den französischen Konzern offenbar gut vernetzt, Informationen vorab in Erfahrung bringen.

Seinem jüngsten Bericht zufolge fällt das Review- beziehungsweise Test-Embargo für Assassin’s Creed Shadows am 18. März 2025 – also zwei Tage vor dem geplanten Veröffentlichungstermin. Die Mitarbeiter*innen bei Ubisoft, so Henderson, seien mittlerweile auch zuversichtlich, dass der Release wie geplant vonstattengeht.

Lesetipp: In unserer Preview wusste Assassin’s Creed Shadows noch nicht auf ganzer Linie zu überzeugen

Laut einer Quelle „sei das Spiel so gut wie fertig“, allerdings der Gold-Status noch nicht ganz erreicht. Dennoch dürfte es wohl jetzt nicht mehr lange dauern, bis die vorläufige Entwicklung abgeschlossen ist. Eine weitere Verschiebung dürfte sich Ubisoft wohl angesichts der zuletzt enttäuschenden Finanzergebnisse wohl auch kaum leisten können.

Solide Vorbesteller-Zahlen

Die vermeintlich letzte Hoffnung des Publishers ruht deshalb auf Assassin’s Creed Shadows. Mit den bisherigen Zahlen soll sich das Unternehmen auch wohlfühlen, auch wenn sie nicht das Niveau des bislang bestverkauften Serienteils, Valhalla, erreichen.

Laut Henderson soll es derzeit etwa 300.000 Vorbestellungen für den Ausflug ins feudale Japan geben – damit würde es sich direkt hinter Assassin’s Creed Odyssey einordnen, dem zweitmeistverkauften Spiel der Reihe. Das konnte seinerzeit am ersten Tag etwa zwischen 400.000 bis 450.000 Spieler*innen vor die Monitore locken.

Helfen sollen in den letzten Wochen bis zum Release weitere Marketingmaßnahmen sowie der bereits angekündigte Vorbesteller-Bonus: Wer Assassin’s Creed Shadows vorab kauft, erhält den ersten DLC gratis dazu.

Quelle: Insider Gaming