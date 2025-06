Assassin’s Creed Shadows: Riesiges Update kommt schon morgen – bringt frische Features & mehr

Mit Assassin’s Creed Shadows lieferte Ubisoft den nächsten aufregenden Ausflug im Meuchelmörder-Kosmos. Während viele Fans den Abstecher in das feudale Japan seit seinem Release feiern, werden die Entwickelnden nicht müde, brandneue Inhalte in Form von Updates zu liefern.

Ein noch unveröffentlichtes schickt sich bereits in Kürze an, Shadows mit reichlich neuem Content zu versorgen – darunter auch das eine oder andere frische Feature, auf das Spieler*innen des jüngsten Assassinen-Ablegers bereits gewartet haben dürften. Auch eine neue Quest steht bereits wartend unter den fallenden Kirschblütenblättern bereit, um von euch angegangen zu werden.

Zu den Highlights unter den zahlreichen Inhalten, die das jüngste Update für Assassin’s Creed Shadows verspricht, zählt definitiv die Einführung eines neuen Charakters, den ihr als Unterstützer für eure Sache anheuern könnt. Eben jener hört auf den Namen Rufino und schließt sich euch als Verbündeter, ausgestattet mit einer coolen Steinschlosspistole, mit der er euch im Kampfgewimmel den Rücken freihält, an. Ihr begegnet ihm über eine taufrische Story-Quest, die das Update kostenlos ins Spiel bringt (via Gamingbolt).

Doch damit natürlich nicht genug: Spannenderweise ergänzt Ubisoft Shadows um ein paar Schwierigkeitsgrade, die es euch wahlweise erleichtern oder erschweren sollen, euch euren Weg durch das wunderschöne, doch intrigenreiche Japan zu bahnen. Hinzu gesellen sich die eine oder andere Gameplay-Option sowie eine Art Alarmsystem für die offene Spielwelt. Yasuke und Naoe freuen sich derweil über freshe Looks in den Zwischensequenzen, wird es doch künftig möglich sein, per Option auch eure Kopfbedeckungen in Cutscenes einblenden zu lassen, was für noch mehr Immersion sorgen dürfte.

Schon am 25. Juni erscheint das Update für Assassin’s Creed Shadows und wird von Ubisoft kostenlos zum Herunterladen bereitgestellt. Ehe es im September dann voraussichtlich mit dem ersten großen DLC, Claws of Awaji, weitergehen soll, ist noch lange nicht der letzte Schluck Sake eingeschenkt: Aktuell arbeitet Ubisoft wohl an einer New Game Plus-Option und auch neue Kooperationen will man an Land ziehen, um die Spielwelt von Shadows weiter auszubauen. Ganz nebenbei sollen zukünftige Updates auch weitere, zusätzliche Story-Inhalte bereithalten.

Schon jetzt ist das feudale Japan mit all seinen verzweigten, stets spannenden Story-Strängen, denen ihr als schwertschwingender Samurai oder als kaltblütige Kunoichi folgen dürft, äußerst umfangreich und bietet rund 40 Stunden Spielspaß, wenn ihr euch nur der Hauptgeschichte widmet. Mit Nebenmissionen steigt die Spielzeit noch einmal gut und gerne auf das Doppelte an. Unser ebenso ausführlicher Test zu Assassin’s Creed Shadows verrät, ob sich die investierte Lebenszeit überhaupt lohnt oder ihr Kunai und Katana lieber direkt stecken lasst.

