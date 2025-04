Assassin’s Creed Shadows: “Schlechtes Game-Design” – Vor dieser Entscheidung warnen jetzt Spieler

Kaum ein anderer Titel begeistert die Massen derzeitig so sehr wie Assassin’s Creed Shadows. Der asiatisch angelehnte Abstecher der Assassinen-Reihe aus dem Hause Ubisoft entführt uns in ein offen gehaltenes feudales Japan, in dem eure Entscheidungen eine triftige Rolle spielen.

Doch wie es oft so ist mit der Entscheidungsvielfalt, stehen euch die Möglichkeiten, die euch die Open World von Shadows bietet, manchmal sogar eher hinderlich im Weg. Denn vor allem, wenn ihr euren Gefühlen freien Lauf lasst, kann es schnell einmal knifflig werden, wie so manche Spielerin und so mancher Spieler bereits festgehalten haben.

Assassin’s Creed Shadows: Passt auf, wem ihr den Kopf verdreht

Zwar stehen auch im aktuellen Ableger Attentate und spannende Story-Stränge im Vordergrund, doch in Assassin’s Creed Shadows gestattet es euch Ubisoft sogar, romantische Liebesbeziehungen in euren Spielverlauf einfließen zu lassen. Die Möglichkeit zu diesen wird euch über eigene Quest-Reihen gegeben, die ihr anhand der kleinen Herzchen-Symbole in den Dialogfeldern erkennt. Sowohl Samurai Yasuke als auch Kunoichi Naoe dürfen mit dem einen oder anderen Nebencharakter flirten, bis sich die Kirschblütenbäume biegen.

Allerdings kann euch euer lüsternes Liebesspiel auch schnell einmal zum Verhängnis werden, wie teilweise gar frustrierte Fans über Reddit und Co. nun durchscheinen lassen. Klar, nicht wenige Assassinen werden einen Bogen um die Romanzen machen – andere wiederum richtig in sie eintauchen, denn die entsprechenden Nebengeschichten laden dazu ein, die Figuren noch näher kennenzulernen, um auch ja nichts an Inhalten, die euch Shadows bietet, zu verpassen.

Verfolgt ihr euer romantisches Interesse für einen NPC, gelangt ihr nach mehreren absolvierten Missionen und den dazugehörigen Dialogen an den Punkt, an dem ihr die Glocken läuten lassen dürft und das Ganze offiziell macht. Euch erwartet – Spoiler voraus – eine intime Szene, die allerdings nicht von überzogener Körperlichkeit geprägt sein soll. Vorsichtig sein müsst ihr nur, wenn es mehrere Charaktere sind, die euch den Kopf verdreht haben. Denn hier folgt die Strafe des Karmas praktisch auf dem Fuße.

Auch spannend: Assassin’s Creed Shadows: Zwei der besten Rüstungsteile findet ihr schon früh im Spiel

Zwar hat es Polygon zufolge keine negativen Auswirkungen, mehrere Romanzen gleichzeitig zu verfolgen, Spielerinnen und Spieler berichten allerdings auch vom Gegenteil. So erklärt ein*e Nutzer*in auf Reddit beispielsweise, eine Figur sei wütend auf ihn geworden, weil er sie nur wenige Stunden zuvor mit einer anderen betrogen habe. Sogar Gegenstände seien im Eifer der Auseinandersetzung nach dem untreuen Assassinen geworfen worden, der sich verwundert fragt, „wie zur Hölle“ seine Angebetete von dem Seitensprung Wind bekommen haben soll.

„Gute Noten für Realismus“

Auch andere Spielerinnen und Spieler von Assassin’s Creed Shadows berichten von ähnlichen Erfahrungen – teilweise noch verwirrenderer Natur. „Das ist mir auch passiert. Nur, dass ich keine Ahnung habe, was ich getan habe, um die Trennung herbeizuführen. Also, gute Noten für Realismus, schätze ich“, scherzt man hier beispielsweise. Der tatsächliche Grund sei dabei nicht ganz so fair wie erhofft, denn laut weiteren Stimmen sei ein vorheriges Techtelmechtel mit einem anderen Charakter Grund für das Beziehungsaus, obwohl man die eigentliche Figur bis dahin gar nicht kennengelernt habe.

Lasst ihr euch nämlich im Laufe des Spiels auf eine Romanze mit einer Figur ein, kann diese euch später auf die Füße fallen, seid ihr doch an sie „gebunden“, wie es in einer ausführlicheren Erklärung heißt. Schluss machen sei dann keine Option, stattdessen müsse man die Trennung durch eine Affäre provozieren. Das „nervt und ist schlechtes Game-Design“, so ein Fazit im entsprechenden Reddit-Thread. Besser wäre es wohl, wenn man stets die Möglichkeit hätte, sich frei für oder gegen eine Beziehung zu entscheiden.

Abgesehen davon verrät euch unser Test womöglich, ob sich Assassin’s Creed Shadows überhaupt für euch lohnt. Und: Wie man das Open World-RPG auch genießen kann, erklärt euch Redakteur Gerrit derweil an anderer Stelle.

Quellen: Polygon, Reddit / TotallyNotMusical