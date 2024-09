Assassin’s Creed Shadows: So schnell läuft die Adventure-Hoffnung wohl wirklich – flüssige Frames für Fans

Wenn am 15. November dieses Jahres Assassin’s Creed Shadows auf unseren Festplatten aufschlägt, erscheint nicht nur Teil 14 der Hauptreihe dieser langlebigen Meuchelmörder-Saga, sondern erstmals verschlägt es Spieler*innen ins feudale Japan – mitsamt der spielbaren Protagonist*innen Samurai Yasuke und Ninja Naoe.

Offen bei allen vorauseilenden Spielfreude bleibt die Frage, wie flüssig und mit welcher Bildwiederholrate Assassin’s Creed Shadows auf der aktuellen Konsolengeneration laufen wird – also auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Person hinter dem Twitter-Account Assassin’s Creed News will jetzt die Antwort kennen – und auch erfahren haben, dass die PlayStation 5 Pro in puncto Bildqualität das Näschen vorne hat.

Assassin’s Creed Shadows als Bildgewalt und 60-FPs-Performance auf die Current-Gen-Konsolen?

Wer mit einer Spielkonsole wie der PS5 hantiert, ist mit nachstehenden Einstellungsmöglichkeiten vertraut: Sonys Spielekonsole stellt euch bekanntermaßen vor die Wahl, ob ihr butterweich im Performance-Modus einen Titel genießen wollt, oder ob es der Resolution-Modus mit beeindruckenden Raytracing-Effekten sein darf. Anders gesagt: Während im Performance-Modus die Bildwiederholrate dank geringerer Grafikeinstellungen hochschnellt, bietet der Resolution-Modus die bestmöglichen Schauwerte.

Steht also die Frage im Raum: Wird auch Assassin’s Creed Shadows mit einem solchen Modus auffahren, bei dem wir mit konstant flüssigen Frames durch das feudale Japan flutschen? Die Antwort – laut Twitter-Nutzer _L3vi3: Ja, einen solchen Performance-Modus wird es auch für Assassin’s Creed Shadows geben. „Das Spiel bietet einen 60-Frame-Modus auf allen Plattformen …“, schreibt der Nutzer, schiebt ergänzend hinterher: „… aber die beste Darstellungsqualität wird auf der PS5 Pro geboten.“

Sofern diese Ausführungen korrekt sind, wird Shadows sowohl auf Sonys als auch Microsofts aktueller Konsolengeneration flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde über die Bildschirme flimmern. Wobei jenseits der Bildwiederholrate die bestmögliche Bildqualität der PlayStation 5 Pro vorbehalten bleiben dürfte.

Hitzeschlag in Assassin’s Creed Shadows – und hitzige Diskussionen

Als Informationsquelle gibt _L3vi3 das Twitter-Posting einer arabischsprachigen Website namens Arabhardware an, die sich mit Gaming(-Peripherie), Hardware, Spielkonsolen, Smartphones und Ähnlichem beschäftigt. Und tatsächlich: Auch unsere automatisierte Übersetzung des arabischen Twitter-Eintrags spricht von einem 60-Frame-Modus für alle Plattformen – und von „beste Anzeigequalität“ für die PS5 Pro ist die Rede. Übrigens: Wie so ein Shadows-Gameplay mit streichfettweichen 60 FPS aussehen können, davon dürft ihr euch im nachstehenden Video überzeugen.

Nebst des Info-Happens zum Performance-Modus mit 60 FPS ist im selben Twitter-Beitrag von _L3vi3 auch noch die Rede von: Feinden, die einen Hitzeschlag erleiden können, sofern sie zu lange in der Sonne stehen. Wie sich dieses Feature auf den Kampf gegen Gegner*innen im Spiel auswirken wird, bleibt abzuwarten. Abseits dieser Gameplay-Funktion rätseln die Spieler*innen in den Kommentarspalten darüber, ob dieser 60-Frames-Modus auch für die schwachbrüstigere Xbox Series S gilt.

Ob also ein solcher Performance-Modus auch für Apples Mac, das iPad, auf denen Assassin’s Creed Shadows ebenfalls erscheinen wird, und eben die Xbox Series S, gilt, wird die Zeit zeigen – scheint aber nach obigem Twitter-Posting erstmal naheliegend.

