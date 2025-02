Assassin’s Creed Shadows: Über 100 Gigabyte Speicherplatz – neuer Serienteil sprengt Grenzen

Mit Mirage wurde Ubisofts Vorzeigereihe zuletzt zwar wieder etwas kleiner, aber schon mit Assassin’s Creed Shadows orientiert sich Ubisoft offenbar an deutlich größeren Zahlen. Dies deutet zumindest ein Eintrag bei Apple an.

Warum ausgerechnet beim Mac- und iOS-Unternehmen? Weil der kommende Ausflug ins feudale Japan auch für moderne Mac-Systeme veröffentlicht wird, die mindestens über den M1-Chip verfügen. Im App Store findet sich bereits eine entsprechende Produktseite, die ein pikantes Detail verrät.

Assassin’s Creed Shadows: Zum Release viel größer als Valhalla

Neben ein paar längst bekannten Informationen zu Shadows, wie etwa den zwei Protagonist*innen, dem gewählten Szenario und ein paar Neuerungen, taucht im App Store auch der voraussichtliche Speicherplatzverbrauch auf. Und was sollen wir sagen? Klein wird der Download auf keinen Fall.

Laut den Angaben bei Apple benötigt Assassin’s Creed Shadows stolze 132,2 Gigabyte – was für die Reihe zwar kein Rekord, aber dennoch beachtlich groß ist. Nur zum Vergleich: Assassin’s Creed Valhalla verlangt nach sämtlichen Updates und DLCs rund 160 GB und ist damit Spitzenreiter. Zum Release des Wikinger-Abenteuers waren es aber gerade einmal nur rund 50 GB, wodurch es von Shadows deutlich übertroffen wird.

Lesetipp: Wir konnten bereits einen ersten Blick auf Assassin’s Creed Shadows werfen – mehr dazu lest ihr in der Preview

Natürlich gilt die Angabe erst einmal nur für die Mac-Version, allerdings dürfte sich der Unterschied zur PC- beziehungsweise Steam-Version nur geringfügig unterscheiden. Auf den Konsolen werden es voraussichtlich ein paar GB weniger, aber wohl ebenso dreistellig sein.

Warum ist Shadows so riesig?

Warum Assassin’s Creed Shadows mehr als doppelt so groß ist wie Valhalla zum Release, können wir derzeit nicht genau sagen. Immerhin hat Ubisoft in der Vergangenheit darauf bestanden, dass der in Japan spielende Serienableger etwas kleiner im Vergleich ausfallen soll, was zumindest die Größe der Welt angeht.

Assassin’s Creed Shadows setzt jedoch auf eine neue Version der Anvil-Engine, die vor allem ein besseres Beleuchtungssystem bietet. Zusammen mit höher aufgelösten Texturen und noch mehr gesprochenen Dialogen dürfte einiges an Gewicht zusammenkommen.

Der Release ist auch noch längst nicht das Ende: Der erste DLC für Assassin’s Creed Shadows ist bereits angekündigt. Mit diesem dürfte der Speicherplatzverbrauch noch einmal ansteigen.

