Assassin’s Creed Shadows: Spieler gelingt unglaubliches Kunststück – sogar noch vor Release

Endlich: Fans von Ubisofts Meuchelmörderreihe dürfen seit einigen Stunden in den neuesten Teil, der dieses Mal im feudalen Japan angesiedelt ist, abtauchen. Doch noch vor dem Release von Assassin’s Creed Shadows hat es ein Spieler geschafft, etwas fast schon Unglaubliches zu vollbringen.

Während die meisten von uns noch nicht einmal eine müde Minute mit Naoe und Yasuke verbringen durften – immerhin trat Shadows erst in der Nacht aus dem Nebel der Veröffentlichung hervor und das mitten in der Woche – sind andere schon weit in der Story vorangeschritten. Ein besonders hartgesottener Auftragskiller zieht allerdings allen davon.



Assassin’s Creed Shadows: Bekannter Spieler erreicht 100 Prozent – noch vor Release

So kommt es, dass Stallion83, der mitunter dafür bekannt ist, im Jahr 2014 als erster Spielender weltweit einen Xbox-Gamerscore von einer Million Punkte erreicht zu haben, Assassin’s Creed Shadows bereits auf 100 Prozent gebracht hat. Aktuell hält sich der Achievement-Aficionado auf Platz 81 der Gamerscore-Rangliste mit mehr als drei Millionen Punkten. In Ubisofts neuestem Assassinen-Ableger ist er allerdings unangefochten an erster Stelle – was auch am Spiel selbst liegen dürfte.

Alle 54 Erfolge von Assassin’s Creed Shadows hat er eingeheimst, wie er auf Twitter stolz präsentiert. Doch wie kann Stallion83 – vertraut man seinen eigenen Angaben – dafür bereits rund 65 Stunden im Titel versenkt haben, wenn dieser doch zum Zeitpunkt seines Posts noch nicht einmal einen Tag alt war? Offensichtlich hatte der Hardcore-Zocker einen verfrühten Zugang, der es ihm erlaubte, die satten 1.000 Gamerscore-Punkte abzustauben, ehe andere überhaupt die Chance dazu hatten.

Hinzu kommt der Umstand, dass ihr bei Assassin’s Creed Shadows keinen spezifischen Schwierigkeitsgrad wählen müsst, wenn ihr das Spiel zu 100 Prozent abschließen möchtet. Dies dürfte Stallion83 in die Karten gespielt haben, denn so war nur ein recht lockerer Spieldurchlauf nötig, um alle Erfolge erzielen zu können. Ignoriert ihr alle Nebenaufgaben, so kommt ihr mit Assassin’s Creed Shadows unserer Erfahrung nach noch immer auf eine Spielzeit von rund 40 Stunden, ehe die Credits über den Bildschirm flimmern.

