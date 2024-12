Assassin’s Creed Shadows trifft Naruto? Kunoichi Naoe bedient sich kultiger Technik

Die zwei Hauptcharaktere aus dem kommenden Assassin’s Creed Shadows könnten unterschiedlicher nicht sein – sowohl optisch als auch von ihren Fähigkeiten her. Und das soll sich im Spiel auch als durchaus sinnvoll herausstellen, sodass ihr immer wieder zwischen Yasuke und Naoe wechseln könnt.

Während der hoch gewachsene und kräftige Samurai die perfekte Wahl ist, wenn ihr die Muskeln spielen lassen wollt oder mit dem Kopf durch die Wand müsst, ermöglicht Naoe klassisches Assassin’s Creed-Gameplay mit Stealth-Einlagen und Angriffen aus dem Schatten. Wenn sie allerdings einmal die Beine in die Hand nehmen muss, bedient sie sich mitunter einer wohlbekannten Technik.

Assassin’s Creed Shadows: Naoe flitzt im Naruto-Style

Naoe ist der schnellste Charakter, den Ubisoft in einem Assassin’s Creed-Spiel jemals verbaut hat, verrät Creative Director Jonathan Dumont im Interview mit Entertainment Weekly. „Sie rennt superschnell und besitzt einige Werkzeuge, mit denen sie im Verborgenen bleiben kann, sodass sie nicht oft kämpfen muss.“ Wenn sie richtig Tempo aufnimmt, könnte sie einige von euch gar an eine beliebte Anime-Figur mit gleicher Profession erinnern.

Den Oberkörper vorgebeugt, die Arme nach hinten gestreckt – eine wahrhaft windschnittige Fortbewegungspose. „Wir haben eine Laufanimation auf Dächern, die ein wenig daran erinnert“, sagt Dumont, natürlich ohne den Begriff „Naruto-Run“ zu nennen, unter dem wir diese Technik verorten. In 700 Kapiteln der Manga-Reihe Naruto von Mashashi Kishimoto, die ihrerzeit eine der erfolgreichsten war, sind die Hauptcharaktere um Naruto, Sasuke und Sakura mehrfach zu sehen, wie sie diese Fortbewegungsmethode anwenden.

Naoe aufgewachsen wie der „Frosch im Brunnen“

Dumont verrät derweil mehr über Naoes Vergangenheit. „Sie wurde von ihrem Vater vor dem beschützt, was in der Welt geschieht. Doch nun gerät sie mitten in den Krieg, ohne etwas über ihre Herkunft zu wissen.“ Isoliert aufgewachsen ahne Naoe nichts über die Assassinen und wie sie mit ihnen verbunden ist. „Wie in dem japanischen Sprichwort: ‚Ein Frosch in einem Brunnen weiß nichts über das Meer.‘ Sie wird in die echte Welt gestoßen und wird lernen, dass sie mehr ist als eine Shinobi.“

Neben einem Fanghaken, Rauchbomben und Kunai wird Naoe auch über die versteckte Klinge verfügen – das Erkennungsmerkmal der Assassinen in der Spielereihe. „Diese wurde ihr von ihrem Vater gegeben. Auf ihrer Reise wird sie die Lehren wertschätzen, die er ihr beigebracht hat. Sie wird lernen, dass es Menschen gibt, die sich nicht selber verteidigen können. Das geht ein bisschen einher mit dem Weg der Bruderschaft der Assassinen.“

Assassin’s Creed Shadows soll – nachdem es in diesem Herbst schon verschoben wurde – endgültig am 14. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac erscheinen. Was einige der Entwickler*innen von Ubisoft kürzlich in einem Q&A auf Reddit verraten haben, könnt ihr hier lesen.

