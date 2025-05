Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft-Knaller als Geschenk abstauben – wenn ihr diese Frage beantwortet

Mit Access the Animus wurde bereits im Jahr 2013 ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Fan-Community rund um Assassin’s Creed hochgezogen. Über die Jahre haben sich Webseite und anhängige Social Media-Auftritte durch Analysen, Guides oder tagesaktuelle Neuigkeiten auch zu einem Assassin’s Creed Shadows etabliert.



Am 11. Mai feierte Access the Animus zwölfjähriges Bestehen – ein Jubiläum, das mit einer Assassin’s Creed Shadows-Verlosung gefeiert wird. „Wie heißt Naoe aus Assassin’s Creed Shadows mit vollem Namen?“, lautet die Gewinnfrage. Wer richtig antwortet, hat die Chance auf einen von insgesamt sieben Keys für diesen 14. Hauptteil Ubisoft langlebiger Abenteuer-Saga. Doch worauf genau müsst ihr sonst noch bei der Verlosung achten?

Assassin’s Creed Shadows: Verlosung auf Access the Animus

Wer als in Deutschland lebende Person an der Verlosung teilnehmen möchte, kann das bis zum 18. Mai um 00:59 Uhr deutscher Zeit tun. Mitmachen können laut Teilnahmebedingungen alle Interessierten weltweit – ausgenommen sind ausschließlich in Italien lebende Personen. Die Teilnahme ist wahlweise über Twitter, Facebook oder Bluesky möglich. Verlost wird übrigens die Digital Standard Edition von Assassin’s Creed Shadows – nicht etwa die Digital Deluxe Edition. Um nun beispielsweise auf Twitter euer Glück zu versuchen, müsst nachfolgende Schritte beachten.

Display content from Twitter

Erstens: Folgt dem Twitter-Profil @AccessTheAnimus. Zweitens: Retweetet das dortige Posting mit der Verlosung zu Assassin’s Creed-Shadows. Drittens: Beantworte in den Kommentaren unter dem Posting die eingangs genannte Frage: „Wie heißt Naoe aus Assassin’s Creed Shadows mit vollem Namen?“ Zusätzlich solltet ihr dann noch angeben, welche der drei Plattformen PC, Xbox oder PlayStation ihr im Falle eines Gewinns wählt – und von welcher Region aus ihr teilnehmt. Zum Zeitpunkt dieser Meldung (12.05.) versammeln sich bereits über 440 Antworten unter dem Twitter-Posting.

Die Antwort auf die Gewinnfrage werden wir euch an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Sie lässt sich aber mit einer kurzen Internetrecherche, oder Blick in die Kommentare auf Twitter, schnell herausfinden. Die sieben Gewinner*innen werden zufällig gewählt. Für Teilnehmende aus Deutschland stehen sowohl die PC- als auch die beiden Konsolen-Versionen von Assassin’s Creed Shadows als Gewinnmöglichkeit zur Auswahl.

Die Gewinner*innen werden nach dem 18. Mai über die entsprechenden Social Media-Auftritte von Access the Animus bekanntgegeben. Solltet ihr euch zu den Glücklichen zählen, müsst ihr euch „innerhalb von 24 Stunden“ nach der Bekanntgabe melden – „andernfalls werden weitere Gewinner kontaktiert oder die Preise werden im Rahmen zukünftiger Verlosungen wiederverwendet“, steht in den Teilnahmebedingungen nachzulesen. Sprich: Wer sich der Gewinnchance anschließt, sollte ab dem 18. diesen Monat einen aufmerksamen Blick auf denjenigen Auftritt von Access the Animus behalten, über den teilgenommen wurde.

Wer gewinnt, greift letztlich ein aktuelles Triple-A-Spiel ab, das neu zwischen 70 und 80 Euro kostet – wobei Assassin’s Creed Shadows in unserem Test nicht nur überzeugen konnte.

Quellen: Facebook / Access the Animus, Twitter / @AccessTheAnimus