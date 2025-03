Assassin’s Creed Shadows: Bei dieser Plattform rudert Ubisoft jetzt zurück

In einer Woche erscheint nach vorheriger Verschiebung endlich Assassin’s Creed Shadows und man sollte meinen, dass es bis zum Release eigentlich keine Überraschungen mehr geben dürfte.

Sollte man. Doch dann würde man falsch liegen, denn Ubisoft hat nun eine Entscheidung zurückgezogen, mit der Fans wohl nicht gerechnet hätten. Obwohl es zunächst nämlich hieß, dass Assassin’s Creed Shadows nicht auf dem Steam Deck spielbar sein wird, dürfen Besitzer*innen von Valves Handheld-PC jetzt offenbar doch frohlocken.

Assassin’s Creed Shadows: Jetzt doch auf dem Steam Deck

Die ursprüngliche Nachricht ist erst ziemlich genau einen Monat alt: Am 12. Februar veröffentlichte Ubisoft nämlich ein umfangreiches Q & A, das euch in rund 20 Minuten Lesezeit zahlreiche mögliche Fragen rund um Assassin’s Creed Shadows beantwortet. So wollte Luke Stephens wissen, ob der neueste Streich der Meuchelmörder-Reihe bei Release auch auf dem Steam Deck läuft.

Die Antwort darauf war eindeutig: „Zum Launch wird das Spiel nicht mit dem Steam Deck kompatibel sein, weil es unterhalb der Mindestanforderungen für den PC liegt.“ Assassin’s Creed Shadows sei also technisch zu anspruchsvoll beziehungsweise zu Hardware-hungrig, um gut auf dem portablen Rechner zu laufen. Mittlerweile sieht die Lage allerdings anders aus: In einem Tweet hat Ubisoft nun anderes verlauten lassen.

„Viele von euch haben wegen des Steam Decks nachgefragt. Wir sind froh zu verkünden, dass wir das Steam Deck zum Launch unterstützen und warten gerade die Klassifizierung von Valve ab. Mehr Infos folgen in Kürze“, heißt es ganz offiziell. Man ist sich also sicher, dass Assassin’s Creed Shadows den Handheld-PC doch nicht zum Absturz bringen wird, auch wenn man noch abwartet, ob Valve das „Verifiziert“-Siegel zückt – oder Shadows vielleicht doch nur als „spielbar“ betitelt.

Ob und vor allem wie gut es dann wirklich auf dem Steam Deck laufen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Einige aktuelle Titel, darunter etwa Monster Hunter Wilds oder Kingdom Come Deliverance 2, machen Valves Gerät ziemlich zu schaffen. Spätestens in einer Woche sind wir dann schlauer, wenn Ubisoft zur Reise ins feudale Japan einlädt. Was Assassin’s Creed Shadows überhaupt taugt, das verrät schon einmal unsere Vorschau zum Spiel.

Quelle: Ubisoft, Twitter /@assassinscreed