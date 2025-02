Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft reagiert auf Leak – Und macht Fans wütend

Am vergangenen Wochenende sind umfangreiche Leaks zu Assassin’s Creed Shadows aufgetaucht. Videos und Informationen zum Spiel kursieren im Netz, nachdem einige Spieler*innen fast einen Monat vor dem offiziellen Release an physische Kopien gelangt sind.

Ubisoft hat inzwischen über Twitter mit einem Post auf die ungewollte Veröffentlichung reagiert und versucht, die Situation so gut es geht zu klären. Dabei führte das Gesagte nicht bei allen Fans zum Aufatmen. Im Gegenteil – bei einigen sorgte die Mitteilung für Unmut.

Assassin’s Creed Shadows geleakt: Das sagt Ubisoft

In der Nachricht auf Twitter bestätigte der Publisher zunächst, dass Assassin’s Creed Shadows im Umlauf ist: „Wir sind uns bewusst, dass Spieler bereits vor der offiziellen Veröffentlichung auf Assassin’s Creed Shadows zugegriffen haben“, schrieb Ubisoft.

Weiter heißt es: „Undichte Stellen sind bedauerlich und können den Spielern die Spannung nehmen. Wir bitten euch höflichst, das Erlebnis für andere nicht zu verderben. Wir danken unserer Community, dass sie bereits Schritte unternommen hat, um alle vor Spoilern zu schützen.“

An dieser Aussage stören sich Fans

Zu den genannten Aussagen kam allerdings noch eine, die auf weniger Freude stieß. Man betonte gleichzeitig, dass sich Assassin’s Creed Shadows noch in der Entwicklung befindet und man derzeit mit mehreren Updates beschäftigt ist: „Das Entwicklerteam arbeitet immer noch an Patches, um das Spiel für die Veröffentlichung vorzubereiten, und das online geteilte Material stellt nicht die endgültige Qualität des Spiels dar.“

Grund genug für einen Aufreger: „Oh nein… das ist eine Aussage, die niemand gerne hört… Wenn das Spiel immer noch nicht veröffentlichungsreif ist, dann verschiebt es bitte„, mahnt eine kritische Stimme unter dem Post von Ubisoft. Jemand anderes warf ein: „Wenn es Patches braucht, um richtig zu launchen, warum habt ihr es dann schon vorher in den Druck geschickt?“

Ähnlich frustriert sehen es weitere Fans: „Wo sind die Zeiten geblieben, in denen man ein Konsolenspiel kaufte und sofort loslegen konnte, weil alles von Anfang an funktionierte und aktiviert war? Jetzt bekommt man die Hälfte des Spiels auf der Disc und der Rest wird in einem Patch mit einer Größe von 50 GB bereitgestellt.“

Schwierige Marketingphase für Ubisoft

Die Leaks zu Assassin’s Creed Shadows kommen für Ubisoft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Schon vor der aktuellen Situation stand das Spiel in der Kritik – einige Fans äußerten Unzufriedenheit mit der kreativen Ausrichtung. Hinzu kamen wiederholte Verschiebungen seit der ursprünglich geplanten Veröffentlichung im November 2024. Mit den neuen Leaks wird es für Ubisoft nun noch schwieriger, das Spiel in den kommenden Wochen zu bewerben.

Ob die ungewollten Veröffentlichungen den Verkaufsstart beeinflussen, bleibt abzuwarten. Spieler*innen, die Spoiler vermeiden möchten, müssen sich jedoch nicht mehr lange gedulden: Assassin’s Creed Shadows (hier in unserer Preview) erscheint am 20. März für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.