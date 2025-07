Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft verschenkt jetzt etwas Starkes – wenn ihr diese Sache macht

Ihr liebt es, euch als Naoe oder Yasuke durch das feudale Japan zu schnetzeln – aber nach etlichen Stunden mit Assassin’s Creed Shadows kennt ihr auch das allerletzte Katana, den effektivsten Yumi-Bogen oder heftigste Kanabo-Keule? Dann könnte euch ein aktuell laufendes Crossover-Event nun Nachschub im Waffenschrank besorgen.

Denn Ubisoft hat mal wieder eine Verlosung ausgerufen. Dieses Mal könnt ihr mit etwas Glück das sogenannte „Critical Role Weapon Pack“ gewinnen. Dieses beinhaltet solche Waffen wie die Klinge Whisper oder Sword of Fathoms, aber auch das Gewehr Bad News. Entgegen der Bezeichnung also eher gute Nachrichten für Spieler*innen von Assassin’s Creed Shadows – die jetzt sehr unkompliziert ihre Gewinnchance nutzen können.

Assassin’s Creed Shadows: Verlosung zum Crossover mit Critical Role

Critical Role ist eine Webserie, die sich um eine Gruppe professioneller Synchronsprecher*innen und Schauspieler*innen dreht, welche zusammen das bekannte Tabletop-Rollenspiel Dungeons & Dragons bestreiten. Das Besondere hinsichtlich Assassin’s Creed Shadows: Dieselbe Webserie hat im Zuge eines Crossovers längst Eingangs in Ubisofts Abenteuerspiel gefunden. Beispielsweise mit dem Patch 1.0.6 wurde das Spiel um die Nebenquest „A Critical Encounter“ angereichert, worin der Schauspieler Robbie Daymond einem Charakter im Spiel seine Stimme lieh. Und jetzt gibt’s ein passendes Waffenpaket zu gewinnen.

Neue Verlosung zu Assassin’s Creed Shadows:

Nun könnt ihr also ein besonderes Waffenpaket für Assassin’s Creed Shadows abgreifen, angelehnt an den Tabletop-Kosmos von Critical Role. Alles, was ihr dafür tun müsst, lässt sich auf Twitter mit zwei einfachen Schritte in Sekundenschnelle erledigen. Verpasst zuerst obigem Twitter-Posting des offiziellen Assassin’s Creed Shadows-Accounts ein Herz-Emoji. Dann kommentiert ihr unter demselben Posting mit jenem Emoticon, bei dem zwei Schwerter gekreuzt werden. Und somit nehmt ihr direkt an der Verlosung teil. Beachten solltet ihr aber natürlich auch die Teilnahmebedingungen.

Die Verlosung endet am Freitag, dem 25. Juli, um 6 Uhr morgens deutscher Zeit. Teilnehmen können auch in Deutschland lebende Personen, aber auch solche, die sich etwa in Österreich oder der Schweiz aufhalten. Berücksichtigt auch: Zum Zeitpunkt der Teilnahme müsst ihr das 16. Lebensjahr bereits erreicht haben. Pro Person wird zudem nur eine Teilnahme akzeptiert – ihr solltet also davon absehen, den Twitter-Account mit Schwert-Emojis zu fluten. Mitmachen könnt ihr übrigens nicht nur über Twitter, sondern auch bei Instagram. Die insgesamt zehn Gewinner*innen werden zufällig ausgewählt und anschließend per Direktnachricht verständigt.

Das Critical Role Weapon Pack hat abschließend bemerkt den Geldwert von 10 US-Dollar. Wer also von neuen Inhalten für Assassin’s Creed Shadows nicht genug bekommen kann, oder sogar zusätzlich die Tabletop-Rollenspieler*innen von Critical Role feiert, könnte bei dieser Gewinnchance schwach werden. Aber auch falls ihr leer ausgeht, solltet ihr euch nicht grämen – stattdessen lieber diese vier Kostenlos-Spiele auf Steam ausprobieren.

