Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft schenkt euch das Spiel – unter einer Bedingung

In wenigen Tagen ist es so weit und Assassin’s Creed Shadows wird tatsächlich in die (virtuellen) Händlerregale flattern. Dabei sind die knapp 70 Euro der Standard Edition für PC-Spieler*innen, oder die 230 Euro für die plattformgleiche Collector’s Edition, wahrlich keine Kleckerbeträge. Dafür könnt ihr, Hauptstory und Nebenquests zusammengelegt, mit rund 80 Stunden Spielzeit rechnen. Mit etwas Glück (und künstlerischem Geschick) habt ihr allerdings die Chance auf das kostenlose Spiel.

Noch bis einschließlich zum 16. März habt ihr die Möglichkeit, einen von insgesamt drei Keys für Assassin’s Creed Shadows zu gewinnen – also noch bis zum Sonntag dieser Woche. Was ihr tun müsst, ist, bei der mittlerweile vierten Ausgabe des Fanart-Wettbwerbs bei Access the Animus mitzuwirken. Access the Animus ist natürlich jener bekannte Webauftritt rund um das AC-Franchise, der Fans altvertraut sein dürfte. Doch wie kommt ihr nun an das kostenlose Spiel?

Assassin’s Creed Shadows: Wettbewerb und Gewinnchance für künstlerisch Tätige

Das müsst ihr tun: Ein Kunstwerk zu Assassin’s Creed Shadows erstellen. Zudem benötigt ihr einen gültigen Account auf den Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Bluesky oder Instagram – wo ihr euer fertiges Bild zusammen mit dem Hashtag #ATAFanartContest postet. Zusätzlich müsst ihr euer Werk an eine extra für den Wettbewerb eingerichtete E-Mail-Adresse bei Access the Animus (ATA) einschicken. Diese Mailadresse und auch alle anderen Details zu der Ausschreibung, entnehmt ihr dem Webauftritt von ATA – oder erfahrt nachstehend alles Wichtige bei uns.

Zunächst mal: Zur Teilnahme gibt es keine geografischen Einschränkungen. Demnach könnt ihr als in Deutschland lebende Künstler*in mitmachen. Was ihr allerdings beachten müsste, ist einerseits – wie eingangs erwähnt – der Einsendeschluss am 16. März, und eine Reihe von Voraussetzungen, die es einzuhalten gilt. Beispielsweise muss das von euch eingeschickte Werk wenig überraschend euer eigenes sein – sprich: Es muss von euch erstellt worden sein.

Zudem müsst ihr ein Seitenverhältnis von 4:3 einhalten. Bitte beachtet außerdem: Der Gebrauch von KI-Tools oder -Webseiten ist strengstens untersagt – eine Nichteinhaltung führt zum Ausschluss. Darüber hinaus darf euer Werk, auch das sollte klar sein, keine verfassungswidrigen Symbole beinhalten, oder Urheberrechte Dritter verletzen. Hingegen die Verwendung von Materialien mit Bezug zu Assassin’s Creed ist im Zuge dieses Wettbewerbs gestattet.

Detailliert informiert ihr euch zu den einzuhaltenden Voraussetzungen jedoch, wie vorerwähnt, bei ATA. Spannend: Die Jury setzt sich aus drei Personen zusammen, die alle bei Assassin’s Creed Shadows mitgewirkt haben – nämlich einem Art Director, einem Associate Art Director und einem Quest Designer.

Die Gewinner*innen werden am 25. März bekanntgegeben. Übrigens: Neben den Keys zu Assassin’s Creed Shadows werden die Werke der drei Sieger*innen in den Räumlichkeiten von Ubisoft Quebec ausgehangen. Und wem das Glück nicht hold ist, kann bald auch ohne künstlerisches Geschick die Dinos aus der Jurassic World kostenlos herumscheuchen.

