Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft schleicht heimliche Verbesserung ein – „macht so einen großen Unterschied“

Nach dem Release von Assassin’s Creed Shadows im März hat Ubisoft sein Abenteuer im feudalen Japan natürlich nicht einfach in die nächste Ecke geschoben und dort vergessen. Wie gewohnt im Lebenszyklus moderner Videospiele erwartet Fans eine Roadmap mit Updates, Fixes und zusätzlichen Inhalten.

Nicht alle Anpassungen hängen die Entwickler*innen dabei an die große Glocke, wie ein aktueller Fall zeigt. Eher beiläufig haben sie das Parkour-Erlebnis minimal, aber deutlich spürbar abgeändert. Ganz zur Freude der Community.

Assassin’s Creed Shadows: Parkour erreicht neues Level

Am 6. Mai 2025 ging der Patch 1.04 von Assassin’s Creed Shadows für alle Spieler*innen kostenfrei online. Highlight dieser Version ist besonders ein Story-Zusatz, der eine brandneue Quest um den Charakter Luis Frois einführt, welche sowohl mit Naoe als auch mit Yasuke erledigt werden kann. Darüber hinaus finden sich seitdem neue Einträge im Kodex, die Biografien für diverse Figuren bereitstellen. Eine Liste von Bugfixes stellen die Patch Notes ebenfalls bereit. Was darin jedoch verschwiegen wird, ist, dass beim Dächer Beklettern nun anders anfühlen sollte.

Content Creator Ropotopolous hat diese Änderung entlarvt und ein YouTube-Video hochgeladen, in dem diese sichtbar sind. Er oder sie kommentiert dazu, dass die Absprünge größere Höhe aufweisen, die anvisierte Zielpositionen konsistenter zu erreichen sind und das Spiel wohl mehr Landungen auf den Füßen statt an Kanten hängend möglich macht. Fans äußern in den Kommentaren ihre Freude über das geglättete Gameplay. Es fallen Aussagen wie: „Es ist verrückt, so ein kleines Detail macht so einen großen Unterschied im Spielfluss“.

Ubisoft gesteht stillen Zusatz

In den Kommentaren zu dem Upload meldet sich überraschenderweise Ubisoft selbst mit einer Bestätigung der Beobachtung von Ropotopolous. „Title Update 4 enthält ein paar unscheinbare, aber wichtige Anpassungen in Bezug darauf, wie die Priorisierungen beim Parkour funktionieren“, erklärt das Team. Der hauptsächliche Fokus dieser Überarbeitung liege darin, bei der Wegfindung weniger vertikale Höhe zu verlieren. Damit sei jetzt das Fundament für ein weiteres Update später in diesem Monat gelegt worden, wie die Verantwortlichen weiter ausführen.

Hier das besprochene Video:

Vermutlich ist die in der Roadmap für den späten Mai angekündigte Softwareaufwertung mit klar benanntem Parkour-Kern gemeint. Was darüber hinaus im Kosmos von Assassin’s Creed passiert, hat ein kürzlicher Leak offenbart.

