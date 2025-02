Assassin’s Creed Shadows: Überraschender „Schmuddel“-Leak entblättert die große Open World

Nach mehrmaligen Verschiebungen wird Assasssin’s Creed Shadows wohl endlich am 20. März dieses Jahres in den (virtuellen) Händlerregalen aufschlagen. Doch schon heute, mehrere Wochen vor Release, verrät eine Veröffentlichung im Windschatten von Ubisofts Blockbuster-Game einige der wichtigsten Schlüsselinformationen zur Open World angesiedelt im feudalen Japan. Verantwortlich dafür ist das offizielle Artbook zum Spiel, welches nun sozusagen eine ganze Samurai-Armee an Spoilern auf euch loslässt.

Dieses mit reichlich bebilderte und mit noch mehr Informationen bestückte Fan-Buch setzt sich aus über 250 Seiten zusammen, beinhaltet reichlich Eckdaten zu den beiden Protagonist*innen Yasuke und Naoe, der frei erforschbaren Spielwelt, der im Spiel erzählten Geschichte, der visuellen Gestaltung und mehr. Das Buch kann aktuell kostenpflichtig vorbestellt werden. Auf einem speziellen Online-Forum ist dieses Artbook wohl jetzt bereits in seiner Gesamtheit aufgetaucht.

Assassin’s Creed Shadows: Was verrät der Artbook-Leak schon jetzt?

Wie ein*e aufmerksame*r Nutzer*in auf der Online-Community von Reddit beobachtet hat, wurde das Shadows-Artbook auf einer „Hentai-Website geleakt“. Wem der Begriff Hentai unbekannt ist: Dabei handelt es sich pornografische, in der Regel aus Japan stammende Comics, die sich auch hierzulande Beliebtheit erfreuen – unabhängig davon, wie man zu dieser Darstellungsform sexueller Inhalte stehen mag. Zurück zu Assassin’s Creed Shadows: Interessant ist nun, welche Informationen der Reddit-Nutzer dem Buch entnommen hat.

Denn neben den mehr als 200 hübsch anzusehenden Charakterstudien, Storyboards und Renderings aus der Künstler*innenwerkstatt zu Shadows, erregen vor allem die gezeigten Örtlichkeiten und Charaktere Aufmerksamkeit. Beispielsweise werden im Buch groß und breit präsentiert: Konzept-Zeichnungen der Hauptstädte Kyoto und Osaka – und anderen, wichtigen Regionen der Open World. Dazu gesellen sich Charakter-Designs zu gewichtige Nichtspieler*innencharakteren wie Hattori Hanzo, Toyotomi Hideyoshi oder Momochi Sandayu.

Zu diesen historischen Persönlichkeiten, die serientypisch für Assassin’s Creed Shadows interpretiert wurden, liefert das Buch genauere Einblicke. Neben solchen weniger überraschenden Fakten zu Charakteren und Örtlichkeiten aus der Spielwelt, gesellen sich aber auch Angaben zur Handlung von Shadows, die als veritable Spoiler durchgehen könnten. Wer also möglichst unbeleckt in das 14. Hauptspiele der Meuchelmörder*innensaga eintauchen möchte, sollte jetzt besser nicht weiterlesen.

Warum wird es laut Leak in Shadows gehen?

Denn laut des Reddit-Postings, das vom Leak berichtet hat, soll es ein portugiesischer Templer namens Nuno Caro auf die kaiserlichen Regalien Japans abgesehen haben – „vermutlich die mythischen Eden-Stücke“, wie es heißt. Hintergrundinfo dazu: Bei den sogenannten Regalien handelt es sich üblicherweise um bestimmte Rechte oder Güter, die einem Herrscher vorbehalten waren.

Wer unempfindlich gegenüber Spoilern ist – oder solchen Webseiten mit erwachsenen Inhalten, wo der Leak jetzt aufgetaucht ist –, könnte sich vorab durch das Worldbuilding von Shadows graben. Oder ihr wartet den 20. März ab. Dann nämlich soll Assassin’s Creed Shadows nach aktuellem Wissensstand, wie eingangs erwähnt, endlich erscheinen. Und wer ganz legal nach etwas Haptischem zum Umblättern sucht: Die offiziellen Lösungsbücher zu Assassin’s Creed Shadows sehen ziemlich wertig aus.

