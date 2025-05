Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft verschenkt jetzt die Deluxe Edition und mehr – für wenige Stunden

Gaming als vielleicht schönstes Hobby der Welt kann ordentlich ins Geld gehen – vor allem im Bereich Triple-A. Nachdem hunderte Euro in eine leistungsstarke Hardware gesteckt wurden, sind 70 Euro für neueste Blockbuster-Games auch kein Kleckerbetrag – und da sind höherpreisige Sondereditionen noch nicht mitgedacht. Beispiel Assassin’s Creed Shadows: Hier ist die Deluxe Edition mit 90 Euro bepreist.

Ein fast dreistelliger Betrag, den ihr mit ein bisschen Glück jetzt umgehen könnt. Denn noch bis 19 Uhr heute Abend können Interessierte an einer Verlosung teilnehmen, bei der für die oder den Gewinner*in nicht nur die Deluxe Edition von Assassin’s Creed Shadows winkt, sondern auch der Gaming-Handheld MSI Claw 8 AI+ A2VM. Wer also Fan der Meuchelmörderreihe ist, gerne auf dem kleinen Bildschirm spielt, könnte hier hellhörig werden.

Assassin’s Creed Shadows: So nehmt ihr an der Verlosung teil

Um bei der Verlosung mitzumachen, müsst ihr drei einfache Schritte befolgen. Verpasst zuerst dem entsprechenden Twitter-Posting ein Herz-Emoji. Taggt in eurem Kommentar unter dem Tweet eine weitere Person. Und teilt schließlich „eure Gedanken beim Durchspielen von Assassin’s Creed Shadows mit einem Freund“ – oder einer Freundin. Die Verlosung wendet sich also zumindest an solche Spieler*innen, die schonmal in dieses 14. Hauptspiel der Ubisoft-Reihe reingespielt haben. Die Teilnahme ist nur für wenige Stunden möglich. Genauer bis heute, dem 6. Mai, um 19 Uhr deutscher Zeit.

Display content from Twitter

Unter den Teilnehmenden wird nur ein*e einzige*r Gewinner*in herausgesucht – die oder der sich worauf genau freuen kann? Neben dem Basisspiel Assassin’s Creed Shadows, fährt die Digitale Deluxe Edition vor allem zwei Zusatzpakete auf – einmal das Sekiryu-Doppelpaket für die beiden Protagonist*innen Naoe und Yasuke, dann das Versteckpaket. Das Sekiryuu-Doppelpaket enthält spezielle Ausrüstungsgegenstände wie Waffen oder Schmuckstücke, aber auch ein außergewöhnliches Reittier. Sekiryu ist übrigens Japanisch, bedeutet sinngemäß ins Deutsche übertragen „roter Drache“ – entsprechend sind die Items aus dem Paket thematisch an das Fantasiemonster angelehnt.

Das Versteckpaket wiederum bringt kosmetische Inhalte wie einen dekorativen Wandteppich mit Drachenmotiv und weitere Deko-Objekte. Bitte beachtet vor der Gewinnspielteilnahme auch unbedingt die offiziellen Teilnahmebedingungen. Am wichtigsten ist: Zum Zeitpunkt der Teilnahme müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Aber was schließlich steckt im zweiten Part des Gewinns – dem Claw 8 AI+ A2VM?

Was kann das Gaming-Handheld aus der Verlosung?

Claw 8 AI+ A2VM ist ein leistungsstarker Gaming-Handheld, der sich vor allem für Spieler*innen lohnen könnte, die immer und überall loszocken möchten. Siehe auch: Bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von Windows Central hatte der MSI-Handheld im Direktvergleich mit dem Steam-Deck deutlich die Nase vorne.

Kostenpunkt für das Gerät: 1.000 Euro. Zusammengerechnet lockt also ein Gewinn im Gesamtwert von 1.080 Euro. Eine ähnliche Gewinnmöglichkeit, allerdings anlässlich des Star Wars Days, wurde übrigens jetzt zu Star Wars Outlaws ausgerufen.

Quellen: Twitter / @assassincreed, Ubisoft, Windows Central