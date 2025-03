Assassin’s Creed Shadows: Ubisofts Heilsbringer oder kolossaler Flop? Das sagen die Kritiken

Die Augen der Videospielwelt sind heute nach Kanada gerichtet – oder nach Japan? Jedenfalls sind die Reviews des von vielen – ob nun mit Spannung, Vorfreude oder Skepsis – erwarteten Assassin’s Creed Shadows draußen, nur wenige Stunden, bevor auch die Spieler*innen Hand an das neueste Werk der renommierten Spielereihe legen können.

Nach der zweimaligen Verschiebung des Release-Termins sind die Blicke der Kritiker*innen nur noch umso geschärfter. Nachdem Star Wars Outlaws im vergangenen Sommer gemischte Kritiken erntete, sind die Erwartungen hoch, dass Ubisoft mit Assassin’s Creed Shadows mehr abliefert.

Assassin’s Creed Shadows: Hohe Erwartung an das populäre Franchise

Für Fans der Reihe dürfte die Ankunft von Assassin’s Creed Shadows einem Feiertag gleichkommen. Schon seit Jahren schwelte der Wunsch in der Community, das Setting nach Japan zu verlegen – was passe schließlich besser zu den geheimnisvollen und aus dem Schatten agierenden Assassinen als Ninja. Aber auch der Rest der Videospielwelt, dürfte gespannt sein, wie das Spiel für Ubisoft nach dem mäßig rezipierten Star Wars Outlaws und dem „Quadruple-A“-Reinfall Skull & Bones in 2024 die Kohlen aus dem Feuer holt.

Die Chance ist da: Wenngleich Assassin’s Creed auch in der Vergangenheit trotz wechselnder Settings auch immer eine Gleichförmigkeit und die vielzitierte „Ubisoft-Formel“ vorgeworfen wurde, wurden die großen Open World-Spiele der neueren Ära (Origins, Odyssey, Valhalla) recht gut angenommen, erzielen bei Metacritic Durchschnittswertungen von 80 bis 83 Prozent – kein Vergleich natürlich zu den Anfängen der Reihe. Was Assassin’s Creed Shadows angeht, zeichnet sich nach dem Review-Embargo am Dienstag folgendes Bild ab.

Lesetipp: Vor- und Nachteile der Protagonisten von Assassin’s Creed: Shadows

Assassin’s Creed Shadows kommt bisher gut weg – aber nicht grandios

Stand jetzt – am 19. März um etwa 9:30 Uhr – sind auf der renommierten Rating-Plattform Metacritic 71 Reviews eingegangen. Mit einer durchschnittlichen Wertung von 81 / 100 bewegt sich Assassin’s Creed Shadows dabei auf dem Niveau von Origins, höher jedoch als die direkten Serienvorgänger Mirage und Valhalla. 82 Prozent der Bewertungen sind positiv, was bei Metacritic 75 oder mehr bedeutet.

IGN gibt dem Spiel eine 8 von 10 und schreibt in seinem Urteil: „Assassin’s Creed Shadows schneidet mit einer blitzenden Klinge an den etablierten Normen der Serie vorbei, um sie auf eine präzisere Form zu trimmen, anstatt sie gänzlich zu zerhacken. […] Dies ist nicht das Assassin’s Creed, das die Meinung von Leuten ändern wird, die sich noch nie mit der Serie verbunden fühlten“, für langjährige Fans jedoch „bietet die Summe der Teile eine erfrischende Neuausrichtung der Serie, die man nicht auslassen sollte“.

Matthias Dammes von PC Games zückt, wie wir, die 7 von 10 und attestiert dem Spiel eine „atmosphärische Spielwelt, gelungenes Gameplay und liebevolle Details“, es „offenbart aber auch deutliche Schwächen in der Erzählung und beim Questdesign“. Es hänge jedoch viel von der subjektiven Betrachtungsweise ab. „Alle, denen die Story zum Beispiel egal ist und für die das Gameplay im Vordergrund steht, können einen Wertungspunkt für sich draufrechnen.“

Lesetipp: Alles zum Versteck-Feature in Assassin’s Creed Shadows

„Aufgeblähte Sammlung uninspirierter Quests“

Kaum ein gutes Haar lassen die Tester*innen von DualShockers an Assassin’s Creed Shadows – mit 5,5 fällt die Wertung vernichtend aus. „Assassin’s Creed Shadows ist eine aufgeblähte Sammlung uninspirierter Quests, die sich schnell zu einem repetitiven, langweiligen Grind entwickeln. Die Grafik- und Geschichts-Abteilungen verdienen zwar Anerkennung für ihre Bemühungen, aber leider wird alles an eine Geschichte verschwendet, die nirgendwo hinführt, schlecht erklärt ist und keine befriedigenden Auflösungen bietet.“ Das Spiel, das so dringend einen Erfolg gebraucht hätte, breche unter diesen Erwartungen zusammen.

Gänzlich anders sieht das GamingBolt, die eine 9 von 10 vergeben und schreiben: „Assassin’s Creed Shadows ist ein bemerkenswerter Triumph, weil es die Stärken früherer und aktueller Serienteile aufgreift und die starken Stealth- und Parkour-Elemente der Originaltitel mit der großen offenen Welt und den Rollenspielmechaniken der letzten Einträge verbindet, auch wenn es mit seiner Geschichte und Erzählung enttäuscht.“ Shadows sei einer der „besten Ableger dieser langen und geschichtsträchtigen Franchise“.

Wie wir das Spiel erlebt haben und wie wir zu unserer Wertung kommen, könnt ihr in unserem Assassin’s Creed: Shawods-Test lesen.

Quellen: Metacritic, IGN, PC Games, DualShockers, GamingBolt