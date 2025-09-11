Assassin’s Creed Shadows: Überraschendes Geschenk stimmt euch auf kommenden DLC ein

Dass Assassin’s Creed Shadows einen DLC bekommen würde, war schon sehr frühzeitig kommuniziert worden. Rund ein halbes Jahr nach Release des Hauptspiels wird die Erweiterung Klauen von Awaji nun in der kommenden Woche erscheinen.

Zuvor jedoch bekommt das Open World-Action Adventure noch ein Update spendiert, das einige Details des Spiels optimiert und die Spieler*innen auf das neue Abenteuer einstimmen soll – und Entwicklerstudio Ubisoft eröffnet, dass es sogar ein kleines Geschenk gibt, welches euch eigentlich exklusiv im DLC hätte zur Verfügung stehen sollen.

Assassin’s Creed Shadows: Neue Waffe doch nicht DLC-exklusiv

Nun jedoch kommen alle Spieler*innen von Assassin’s Creed Shadows in den Genuss einer neuen Waffe, die im DLC Klauen von Awaji eine große Rolle spielt. Dort will der junge Junjiro nämlich auf die Suche nach einem legendären Bō-Meister gehen – eine traditionsreiche Waffe, die Protagonistin Naoe im Verlauf der neuen Quests zur Verfügung stehen sollte.

Aber „wir dachten, dass die Waffe zu cool ist, um sie nicht mit allen zu teilen“, heißt es vonseiten Ubisofts. Daher werde der Kampfstab, mit dem die wendige Ninja-Kämpferin spektakuläre Angriffs- und Ausweich-Moves ausführen kann, ab Release von Klauen von Awaji an alle weitergereicht.

Bi dahin dürft ihr euch noch mit den neuen Inhalten von Version 1.1.1 von Assassin’s Creed Shadow vergnügen, unter anderem einer neuen Level-Obergrenze von 100 sowie weitere Verbesserungen und Levelstufen zum Ausbau eures Unterschlupfs. Eure Kundschafter*innen können ab Level 4 auch Aussichtspunkte und Unterschlupfe aufdecken, Schmiedekunst auf Level 6 erlaubt es euch, Waffen auf die Seltenheitswerte „Mythisch“ und „Artefakt“ zu steigern.

„Diese mächtigen Verbesserungen sind für langfristige Ziele konzipiert und unterstützen die Spieler*innen bei der zunehmenden Schwierigkeit vom New Game+ und anderen bevorstehenden Herausforderungen“, schreibt Ubisoft. Während das Update 1.1.1 ab sofort verfügbar ist, kommt der DLC für Assassin’s Creed Shadows am 16. September, inklusive des Bō-Stabs für alle. Übrigens wurde auch für einen anderen Teil von Assassin’s Creed überraschend ein DLC angekündigt.

