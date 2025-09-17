Assassin’s Creed Shadows-Überraschung: Dieser legendäre Charakter versteckt sich jetzt im Spiel – „verdammt cool“

Mal Hand aufs Herz – und die Fellnasen ausgestreckt: Was gibt es Niedlicheres, als ein Stubentiger, eingekleidet in einem Meuchelmördermantel? Wer jetzt pikiert die Nase rümpft, kennt den auf Assassin’s Creed spezialisierten YouTuber Ropotopolous nicht. Der ist auf der einen Seite stolzer Besitzer einer schwarzen Hauskatze namens Olive, auf der anderen hat er jetzt im Zuge des DLCs Die Klauen von Awaji für Assassin’s Creed Shadows sein flauschiges Wunder erlebt.

Fans von Ubisoft Blockbuster-Reihe wissen natürlich: Am 16. September wurde die Story-Erweiterung Claws of Awaji veröffentlicht – welche seitens Presse bisher eher gemischt aufgenommen wurde. Begeistert ihr euch für Vierpföter, oder verfolgt das Treiben des YouTubers leidenschaftlich, gibt es jetzt einen schnurrenden Grund, wieso der Kauf für euch dennoch lohnen könnte …

Assassin’s Creed Shadows verblüfft mit Gast-Star der samtenen Art

YouTuber Ropotopolous bezeichnet sich nicht nur selbst als „euer zweitliebster Assassin’s Creed-YouTuber„, sondern wird von sowas wie einem tierischen Sidekick begleitet. Die Niedlichkeit seiner Katze namens Olive wird dadurch auf die Spitze getrieben, dass der YouTuber sein Haustier in eine waschechte Assassinen-Klamotte stopft – und damit das Tierchen nochmal bis zur Unverträglichkeit versüßt. In seinem aktuellsten Clip hat der AC-Experte eine irgendwie unfassbare Sache zu seiner Mieze verraten …

„[…] verdammt cool“ findet @whipwalka diesen Cat Content:

Kurz und knapp gesagt: Die Mietzekatze Olive legt jetzt – so verrückt sich das anhören mag – einen Gastauftritt in Assassin’s Creed Shadows hin. Um diese flauschige Sensation zu ermöglich, haben sich die Entwickler*innen sogar mit dem YouTuber ins Benehmen gesetzt. Wer die kostümierte Katze finden möchte, muss allerdings ein kleines Rätsel lösen, wie ihr im Video oben erfahrt. Sobald ihr den Strolch aufgestöbert habt, dürft ihr sie natürlich streicheln und sogar als digitale Begleiterin dazugewinnen.

Doch was sagt der YouTuber eigentlich selbst darüber, wenn jetzt sein geliebtes Haustier im Feudalen Japan Eingang findet – und damit zu einem Teil Videospielgeschichte wird? „Ich denke, das ist die coolste Errungenschaft meiner bisherigen kleinen YouTube-Karriere“, sagt Ropotopolous. Er ergänzt: „Im Moment ist Olive noch jung und gesund, aber es bricht mir immer das Herz, wenn ich daran denke, wie kurz die Zeit mit unseren Haustieren ist.“ Zur Einordnung: Hauskatzen haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren.

