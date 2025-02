Assassin’s Creed Shadows: Wann ihr unseren Test erwarten könnt

Der Februar war ein starker Gaming-Monat und fast wäre auch Assassin’s Creed Shadows ein Teil davon gewesen, wäre es nicht noch einmal auf den 20. März verschoben worden. Die Schlagzeilen hatte der neueste Ableger von Ubisofts Assassinen-Reihe aber dennoch mitbestimmt – die Spannung dürfte bei den Fans und Kritikern hoch sein.

Auch bei uns in der 4P-Redaktion herrscht eine Vorfreude auf das Action-Adventure um Samurai Yasuke und Kunoichi Naoe im Japan des 16. Jahrhundert. Nachdem wir uns im Februar in Kingdom Come: Deliverance 2 durch das Mittelalter prügeln, in Lost Records: Bloom & Rage in den 90ern schwelgen, mit Avowed einer mysteriösen Plage auf den Grund gehen und bei Monster Hunter Wilds auf die Ungeheuer-Jagd gehen durften, steht der März ganz im Zeichen der Assassinen.

Assassin’s Creed Shadows: Im Doppelpack durch das feudale Japan

Dabei stürzen wir uns, genau wie Yasuke und Naoe, gleich im Doppel in das Action-Adventure. Schon ab heute startet Sören via GeForce Now (später nativ auf dem PC) seine Reise ins feudale Japan und wird anschließend seine Eindrücke, Kritiken und Bewertung im Test verewigen. Diese wird zwei Tage vor Release des Spiels auf unserer Seite zu finden sein: am Dienstag, 18. März, ab 18:00 Uhr.

Ab nächster Woche werde ich (Gerrit) mich auf der PlayStation 5 ebenfalls in die spektakuläre Spielwelt begeben und versuchen, all ihre Geheimnisse ans Tageslicht zu befördern. Entsprechende Guides und Spieletipps erwarten euch dann in den Tagen rund um den Release von Assassin’s Creed Shadows. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob das Spiel an die Erfolge von Valhalla und Odyssey anknüpfen kann, wie viel von der typischen „Ubisoft-Formel“ zu sehen ist und ob es sich gelohnt hat, rund vier Monate länger als der ursprünglich geplante Release warten zu müssen.

Lest auch: Alle 54 Trophäen von Assassin’s Creed Shadows im Überblick

Auch ein Testvideo ist natürlich zu Assassin’s Creed Shadows geplant und wird auf unserem Youtube-Kanal (wo ihr auch schon unser Video zur Preview des Spiel sehen könnt) veröffentlicht. Ihr habt also schon zum Embargo einen perfekten Einblick, wie das actiongeladene Spiel sich sich grafisch und in puncto Performance auf dem PC präsentiert, während wir gleichzeitig auf die Stärken und Schwächen eingehen.

Wenn ihr also nicht zu denen gehört, die bereits durch unrechtmäßig in den Umlauf gebrachte Kopien einen Einblick in die unfertige Version des Spiel bekommen haben (was wir hoffen), seid ihr sicher genau so gespannt wie wir, was Assassin’s Creed Shadows zu bieten hat.