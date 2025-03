Assassin’s Creed Shadows: Zwei der besten Rüstungsteile findet ihr schon früh im Spiel

Während ihr in Assassin’s Creed Shadows durch die wunderschöne Open World des feudalen Japans streift, bekommt ihr auch immer wieder mal neue Rüstungen. Diese wurden in ihren Bestandteilen im Vergleich zu früheren Serienablegern etwas reduziert, sodass sie lediglich aus Hauptrüstung, Kopfbedeckung und Amulett besteht.

Sie geben Naoe und Yasuke natürlich nicht nur einen neuen Look, sondern erhöhen unter Umständen die Lebensenergie oder den ausgeteilten Schaden. Manchmal bringen sie auch noch andere, nicht zu unterschätzende Effekte mit sich. Zu dieser Kategorie gehören zwei Rüstungsteile, die ihr schon früh im Spiel finden könnt.

Assassin’s Creed Shadows: Nützliche Skills früh ergaunern

Naoes erste Mission, nachdem sie in Tomikos Versteck in Izumi Settsu angekommen ist, führt sie in die etwas westlich gelegene Burg Katano. Auch im weiteren Spielverlauf werdet ihr noch ein, zweimal dorthin zurückkehren. Wie in diversen Burgen in der Welt von Assassin’s Creed Shadows ist auch in dieser eine legendäre Truhe versteckt – zu finden über eine Dachluke auf dem Turm, wo sich auch der Aussichtspunkt befindet.

Um sie zu öffnen, müsst ihr jedoch jeweils die patrouillierenden Samurai Daishō ausschalten – in der Burg Katano sind es nur zwei, später können es auch schon mal fünf werden. Ihr erkennt sie am Helmsymbol, wenn sie in eurer Nähe sind. Habt ihr diese Aufgabe in der Burg Katano also absolviert, dürft ihr die legendäre Kiste öffnen und sie beschert euch die Ausrüstung des Hilfsmittelmeisters.

Hinter dieser sperrigen Bezeichnung verbirgt sich ein Skill, der euch einen doppelten Kill erlaubt. Vollführt ihr nämlich ein Attentat, etwa von einem Dach oder einer Mauer aus, wirft Naoe sofort danach ein Kunai in den Hals des nächstgelegenen Gegners. Wenn ihr jetzt auch noch mit dem Tantō die Fähigkeit freischaltet, ein Doppelattentat auszuführen, kann euch mit dieser Kombination sogar ein Triple-Kill gelingen.

Auch das Unblockbare blocken

Auch für Yasuke gibt es schon früh im Spiel eine starke Rüstung. Die ist im Palast von Nijō in Kyōto versteckt; ihr könnt sie also auch sofort erreichen, sobald ihr Zugriff auf Yasuke als spielbaren Charakter habt. In dieser Burg müsst ihr ebenfalls alle Samurai Daishō besiegen, um an den Schlüssel für die legendäre Truhe zu kommen, im obersten Stock des Aussichtsturms. Wenn ihr euch dort nicht hochkämpfen wollt, nutzt einfach die Schnellreisefunktion mit Yasuke.

Euer Lohn ist die Rüstung des Beschützers und die bringt eure Gegner zur Verzweiflung: Als einziges Rüstungsteil kann sie nämlich jede Attacke parieren, auch die rot aufleuchtenden, denen ihr normalerweise ausweichen müsst. Jetzt heißt es nur noch rechtzeitig blocken. Denkt dran, dass ihr die Rüstungen in eurer Schmiede im Versteck bis zu eurem Level aufwerten könnt. Was ihr dagegen beim Skillen eurer Charaktere in Assassin’s Creed Shadows beachten müsst, lest ihr hier.