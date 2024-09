Assassin’s Creed Shadows: Zwei Features sind jetzt bestätigt – darauf haben Fans jahrelang gewartet

Mit dem im November erscheinenden Assassin’s Creed Shadows wagt sich Ubisoft in ein neues Szenario: Erstmals in der Reihe geht es in das feudale Japan. Aber gleichzeitig kehren Features zurück, die schon länger nicht mehr Teil des Franchise gewesen sind.

Vor allem Fans, die endlich wieder mehr Assassine sein wollen, dürften sich über die Rückkehr beider Spielmechaniken besonders freuen. Immerhin erlauben sie es euch, mehr aus dem Hinterhalt zu morden beziehungsweise eine Bruderschaft um euch zu versammeln.

Assassin’s Creed: Das Doppel-Attentat ist wieder da

Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen: Gemeint ist zum einen das Doppel-Attentat, welches ihr in Assassin’s Creed Shadows wieder ausführen könnt. Zuletzt hattet ihr in Syndicate die Möglichkeit dazu, danach wurde das Feature mit dem Reboot durch Origins rausgeworfen.

Im Japan-Ableger dürft ihr aber mit der Kunoichi Naoe, ein weiteres Mal zwei Feinde gleichzeitig aus dem Verkehr ziehen. Dafür greift sie auf ihre versteckte Klinge und ein Tanto zurück, wie Ubisoft in einem Blogeintrag auf der Spielwebseite schreibt. Dort geht das Unternehmen auch noch stärker auf das Stealth-Gameplay des kommenden Serienteils ein.

Warum Fans übrigens so lange auf ein Comeback des Doppel-Attentats warten mussten, verrät Ubisoft nicht. In der Vergangenheit wurde allerdings innerhalb der Community spekuliert, dass womöglich Altair, der Protagonist aus dem ersten Assassin’s Creed, der Erfinder dieser Technik war. Da allerdings sowohl Origins als auch Odyssey und Valhalla zeitlich davor spielen, konnten diese noch gar nichts über diese Fähigkeit wissen.

Unterstützung durch Shinobi-Kämpfer*innen

Der YouTuber JorRaptor konnte außerdem in Erfahrung bringen, dass noch eine andere Spielmechanik aus früheren Serienteilen in Assassin’s Creed Shadows zurückkehrt. So könnt ihr im Kampf Unterstützung rufen und sofort schreiten ein paar Shinobi-Kämpfer*innen zur Tat.

Das erinnert natürlich an die Bruderschaft aus Assassin’s Creed Brotherhood, die danach nie wieder in dieser Art und Weise so zentral zum Einsatz gekommen ist. Lediglich in Odyssey und Valhalla gab es optionale Fähigkeiten, die allerdings nicht so richtig den Gemeinschaftsgedanken erfüllen konnten.

In Shadows ist es nun aber offenbar möglich, dass ihr endlich wieder die Assassinen-Fantasie aufleben könnt. Zumindest mit Naoe, denn Yasuke wird eher der Haudrauf-Charakter werden, welcher aber dennoch schleichen kann. Noch mehr Infos zum kommenden Action-Adventure findet ihr in unserem Übersichtsartikel zu Assassin’s Creed Shadows.

Quelle: Ubisoft, Twitter / @Jorraptor