Gefeiertes Assassin’s Creed-Spiel bekommt überraschend neue Version – „ich will es kaufen!“

Update vom 15.10.2025: Berichten zufolge erscheint Assassin’s Creed Shadows bereits am 5. Dezember des aktuellen Kalenderjahres für die Nintendo Switch 2. Dabei beruft man sich auf die Aussage des bekannten Leakers billbil-kun. Ursprüngliche Meldung vom 13. Oktober: Werkelt Ubisoft etwa still und heimlich an einer brandneuen Version eines noch taufrischen Titels?

Darauf ließen zumindest in jüngerer Vergangenheit immer mehr Hinweise schließen und jüngst verdichteten sich diese in Hinblick auf den aktuellen Assassin’s Creed-Ableger. Jener hört, wie ihr vermutlich ohnehin schon mitbekommen habt auf den Namen Shadows und soll sich – zumindest, wenn man den Berichten Glauben schenkt – nun aus seinem Schatten erhoben haben, um auf eine weitere Plattform zu springen. Dafür spricht auch ein gerade erst aufgetauchter Shop-Eintrag, der allerdings Raum für Spekulationen lässt.

Kommt Assassin’s Creed Shadows jetzt auf die Nintendo Switch 2? – „Habe darauf gehofft“

Tatsächlich gab es bereits spätestens seit der Portierung von Star Wars Outlaws, das euch bereits seit Anfang September auf Nintendos neuer Hybrid-Konsole die Blaster ballern lässt, Gerüchte, wie es um den aktuellen Assassinen-Auftritt aus dem Hause Ubisoft steht. Denn der Outlaws-Port kam überraschenderweise besonders gut bei den Fans an, ebnet der leistungsstärkere Nachfolger der kleinen Konsole doch den Weg für technisch anspruchsvollere Spiele. Als solches zählt auch Assassin’s Creed Shadows – das seitens Ubisoft ohnehin für weitere Geräte angekündigt und mit einem verdächtigen PEGI-Rating versehen wurde.

Die Open World im Sternenkriegs-Setting wies den Weg, logisch wäre also, auch Naoe und Yasuke auf die Switch 2 zu hieven. Hinzu gesellt sich jetzt das allererste Listing bei einem Händler, der die Gerüchteküche rund um die Switch 2-Version von Shadows so richtig zum Kochen bringt. Doch damit nicht genug: Der Release des Spiels scheint zum Greifen nah, denn sogar das Design der Box sowie ein paar Details findet man hier. Ein Umstand, der die Community auf Reddit und Co. zum Ausrasten bringt, liest man hier doch Wortmeldungen wie „Verdammt, das ging schnell. Ich will es kaufen!“ oder „Ja, nachdem ich gesehen habe, wie Star Wars läuft, habe ich darauf gehofft!“

Auf Twitter findet ihr das erwähnte Listing von Auchan, einer französischen Supermarkt-Kette:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch konkreter wird es bezüglich der exakten Fassung, in der uns Assassin’s Creed Shadows auf der Switch 2 erwarten wird: Keine bloße leere Hülle, stattdessen soll eine Game-Key-Card-Ausgabe für die in diesem Jahr veröffentlichte Plattform der japanischen Spieleschmiede erscheinen. Dennoch bleibt die eine oder andere Frage offen: Kann Shadows an den hervorragend umgesetzten Port eines Star Wars Outlaws anknüpfen? Und wann können wir mit dem Release des neuesten Assassin’s Creed auf dem Switch-Nachfolger rechnen?

Auch spannend: Assassin’s Creed Shadows: 9 nützliche Tipps für den Start ins Rollenspiel

Vertraut man auf die bisherigen Erfahrungen in solchen Fällen, so kann es jedenfalls keine Ewigkeit mehr dauern, ehe das auch in unserem Test durchaus positiv aufgenommene Assassin’s Creed Shadows sich auf die Switch 2 schleicht. Meist sprechen derartige Listings dafür, dass die Titel tatsächlich existieren und bald erscheinen, dennoch solltet ihr das Ganze mit einer Portion Skepsis betrachten. Was die Nintendo Switch anbelangt, solltet ihr nicht zu große Hoffnungen hegen: Die ursprüngliche Ausgabe des Handheld-Hybriden scheint zu schwach, ein solches Spiel ansprechend wiederzugeben. Dies dürfte mitunter Grund dafür sein, dass auch Star Wars Outlaws keinen Port für die Switch 1 erhielt.

Quellen: Reddit, Twitter / @TheRealZephryss