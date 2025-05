Assassin’s Creed: Star Wars-Crossover könnte kurz bevorstehen – “würde jeden Betrag dafür zahlen“

Die Ähnlichkeiten zwischen den Meuchelmörder*innen aus der Assassin’s Creed-Reihe und den Jedi-Rittern aus Star Wars sind unübersehbar: Beide gehören einem geheimnisvollen Orden an, beide setzen sich aus Nahkampf-Spezialisten zusammen – obwohl die einen die Eisenklinge zücken, die anderen das Lichtschwert. Laut jetzt aufgetauchten Bildmaterials könnten die beiden Erfolgsreihen bald verheiratet werden.

Denn: Erst vor wenigen Tagen wurde eine Roadmap für die kommenden Inhalte zu Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht. Zu den Enthüllungen gehören beispielsweise neue Quests, Verbesserungen im Parkour-System oder umgesetztes Community-Feedback. Außerdem wurde eine „spezielle Kooperation“ für Ende Mai angekündigt. Könnte das kürzlich aufgetauchte Bildmaterial zu Star Wars wirklich damit in Verbindung stehen?

Star Wars trifft auf Assassin’s Creed: Bald Tatsache oder Wunschdenken?

„Hier ist ein aktuelles Konzept für Assassin’s Creed Shadows, das von Concept Artist Tyler Ryan vor ein paar Jahren erstellt wurde“, hieß es bereits am 28. März auf dem Bluesky-Account von @accesstheanimus.com. Und auch am 5. Mai sind dieselben Zeichnungen beispielsweise auf dem Twitter-Account von @TheRealZephryss aufgetaucht – was in der Community weitere Spekulationen befeuert hat. Die zum Gesprächsgegenstand gewordene Zeichnung zeigt zwei sich ähnelnde Charaktere.

Beide tragen die für Assassin’s Creed typische Kapuzenkluft, und halten ein Lichtschwert in der Hand – einmal ein blaues und einmal ein rotes. Es wirkt, als würden hier Jedi-Ritter und Sith gegenübergestellt, zudem mit Assassin’s Creed vermengt. In den Twitter-Kommentarspalten vermischen sich Vorfreude und Skepsis.

Das Spannungsfeld unter den Kommentator*innen bilden Wortmeldungen ab von „wie episch eine Kombination aus Assassin’s Creed und Star Wars wäre“, oder „Würde jeden Betrag dafür bezahlen“, bis hin zu „Wollen Leute das wirklich, oder wird es nur von Konzernen vorangetrieben?“.

Wer steckt hinter der Zeichnung?

Angefertigt hat die Zeichnungen offenbar der im unteren Bildrand genannte Tyler Ryan. Der Mann ist Artist mit über zehn Jahren Berufserfahrung, war in den Jahren 2021 und 2022 bei Ubisoft beschäftigt. Dieser Tage ist er bei Virtuos (Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater) angestellt. Ob uns also tatsächlich ein Crossover zwischen den Meuchelmörder*innen im Feudalen Japan und einer weit, weit entfernten Galaxis ins Haus steht, bleibt für den Moment Spekulation.

Zumindest komplett undenkbar wäre das Zusammentreffen der beiden Mega-Franchises nicht. Immerhin wurde bereits 2017 ein Assassin’s Creed Origins mit Final Fantasy 15 kombiniert. Apropos Sternenkrieg: Star Wars-Helden entern jetzt dieses kostenlose Prügelspiel.

