Assassin’s Creed: Vergessenes Spiel wiederentdeckt – „viel besser“ als finale Version

Bis Computerspiele ihren Weg in Händlerregale oder auf Vertriebsplattformen wie Steam finden, durchlaufen sie verschiedenste Entwicklungsstufen. Wobei sich zwischen anfänglichem Konzept und letztlicher Veröffentlichung ein kilometertiefer Graben auftun kann. In derlei überdeutlicher Tiefe nicht ganz passiert bei Assassin’s Creed Syndicate.

Dennoch liegt ein merklicher Unterschied zwischen dem, was als Syndicate im Jahre 2015 veröffentlicht und ursprünglich unter dem Codenamen Victory geplant war. Bis heute blicken Fans mit einer gehörigen Portion Nostalgie auf das zurück, was hätte sein können – und verbrennen sich die Finger daran, Victory wiederauferstehen zu lassen. Ein kurzer Rückblick, den wir euch aufgrund des Jubiläums zum Release von Assassin’s Creed Syndicate nicht vorenthalten möchten.

Rückblick: Assassin’s Creed Syndicate noch vor dem Namen Syndicate

Assassin’s Creed Syndicate war eines der letzten Teile der Reihe, die mehr Richtung Action-Adventure tendierte, bevor nachfolgende Serienteile wie Origins oder Valhalla ordentlich aus dem Rollenspiel-Genre schöpften. Mit den beiden Protagonist*innen Evie und Jacob Frye turnten wir durch das viktorianische London – dabei ist die Grundstimmung des Spiels trotz der Widrigkeiten der Industriellen Revolution eher augenzwinkernd freundlich.

Übrigens: Schon vor Veröffentlichung wirbelten Leaks zu Victory durch das News-Karussell – wie dieses rund neun Jahre alte Video unserer englischsprachigen Kolleg*innen von GameSpot beweist.

Wenn das, was wir über Victory wissen, zutrifft, wäre der britische Ausflug für die AC-Reihe beinahe deutlich düsterer ausgefallen. Für diesen stilistischen Umschwung stehen mittlerweile leider von Internet Archive heruntergenommene Bewegtbilder einer früheren Version des Spiels (doch wer auf YouTube sucht, der findet).

Was bleibt, ist einerseits das Echo aus der Community mit Wortmeldungen wie „Mann, AC Victory hätte so ein cooles Spiel werden können. Ich mag Syndicate wirklich, aber dem Spiel hätte eine düstere und dunklere Atmosphäre gutgetan […]“ oder „Für so ein düsteres Gothic-London würde ich alles tun, es sieht viel besser und atmosphärischer aus.“

Ein Fan-Projekt lässt Assassin’s Creed Victory (fast) wieder auferstehen

Andererseits hat sich ein motivierter Fan unter dem Pseudonym ACVictoryProject schon vor einiger Zeit angeschickt, „das gesamte Spiel in das geleakte Assassin’s Creed Victory zu verwandeln, welches 2014 vorgestellt und in dieser Form nie veröffentlicht wurde“. Obwohl das, was die Modifikation „Assassin’s Creed Victory Project – Incomplete“ zeigt, nach einer authentischen Wiederbelebung von Victory aussieht, wurde das Fan-Projekt niemals fertiggestellt.

Wie der Modder in der entsprechenden Kommentarspalte auf Nexusmods ausführlich erklärt, hat die Person in Eigenregie am Projekt gearbeitet – und sich dabei verhoben. Sprich: Das Projekt blieb unfertig, steht dessen ungeachtet für Interessierte zum Download bereit.

Apropos Action-Adventure im Vereinigten Königreich: Wer nochmal in die offene Spielewelt von Assassin’s Creed Syndicate abtauchen möchte, kann grafisch ein Stückchen mehr aus dem Titel herausholen.

Quellen: Reddit / @KvasirTheOld, @Out_Worlder, YouTube / @GameSpot, Nexusmods / @ACVictoryProject