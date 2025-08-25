Assassin’s Creed: Überraschend kostenlose Erweiterung angekündigt – allerdings mit einem Haken

Das kommt ziemlich aus dem Nichts: Obwohl Assassin’s Creed Mirage schon längst abgehakt ist und mit Shadows ein Nachfolger parat steht, erhält der Serienableger von 2023 auf einmal neue Inhalte. Gleich einen ganzen Story-DLC hat Ubisoft jetzt überraschend angekündigt.

Noch bemerkenswerter? Das ganze Paket wird umsonst rausgehauen, sprich kostet nicht einen einzigen müden Cent. Ihr benötigt lediglich das Hauptspiel, um noch in diesem Jahr eine frische Geschichte mit Protagonist Basim zu erleben. Was genau in dem DLC enthalten ist und wieso es eventuell moralische Bedenken gibt, fassen wir kurz und knapp zusammen.

Assassin’s Creed Mirage: Darum geht’s im kostenlosen Story-DLC

Wie Ubisoft auf Twitter verrät, habe das Team noch für dieses Jahr eine „Überraschung“ für Assassin’s Creed Mirage geplant. Neue Story-Missionen, die in Al-ʿUla des 9. Jahrhunderts spielen, sollen mithilfe eines kostenlosen DLCs ihren Weg in den eher klassischen Serienteil schaffen.

Zudem ist von weiteren Gameplay-Verbesserungen die Rede, die sowohl für das Hauptspiel als auch die Erweiterung gelten. Ins Detail geht das Team nicht, verspricht aber, dass alle Inhalte kostenlos sein werden. Falls ihr also bereits das 2023 veröffentlichte Spiel besitzt, könnt ihr euch zurücklehnen und auf den noch nicht näher terminierten Release warten.

Rein inhaltlich gibt es immerhin ein ganz neues Gebiet in Assassin’s Creed Mirage zu bestaunen. Al-ʿUla ist eine mehrere Jahrtausende alte Oase, die im heutigen Saudi-Arabien liegt. Das Setting ist also sehr passend für Mirage gewählt, aber dennoch verrät der Handlungsort bereits, wer mutmaßlich hinter der Erweiterung steckt – und das ist ein zumindest erwähnenswerter Haken.

Saudi-Arabien als finanzieller Strippenzieher

Den kostenlosen DLC gibt es nämlich nicht, weil Ubisoft auf einmal die Spendierhosen hat und Mirage so sehr liebt. Stattdessen ist die Erweiterung offenbar in der Partnerschaft zwischen dem französischen Unternehmen und der saudi-arabischen Savvy Games Group begründet.

Schon Anfang des Jahres hat Les Echos berichtet, dass die beiden Firmen eine Zusammenarbeit eingegangen sind. Neben einer finanziellen Spritze für Ubisoft, soll auch das Mirage-Paket Teil des Vertrags gewesen sein – anders ausgedrückt: Saudi-Arabien hat sich anscheinend einen eigenen DLC entwickeln lassen. Ob die Savvy Games Group auch weiteren Einfluss auf die Inhalte hat, ist derzeit völlig unklar, aber nicht gänzlich auszuschließen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass es euch mit Basim demnächst in ein heutzutage saudi-arabisches Gebiet verschlägt.

Es liegt also über der Erweiterung ein moralischer Schatten, gilt Saudi-Arabien bekanntermaßen als problematischer Staat. Meinungs- und Pressefreiheit existieren quasi nicht, unabhängige Medien sind verboten. Zudem schränken Gesetze Frauen und Minderheiten vor Ort weiterhin stark ein. Mehr Infos zur problematischen Situation im Wüstenstaat findet ihr bei den Kolleg*innen von Amnesty International.

Dass es auch anders geht, zeigt ein ebenso frischer DLC für ein anderes Assassin’s Creed. Noch im September erscheint für Assassin’s Creed Shadows die Erweiterung Die Klauen von Awaji, welche den japanischen Ableger um mehr Inhalte erweitert.

