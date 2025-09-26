Assassin’s Creed-Überraschung: Ubisoft verramscht “eines der besten Spiele, die jemals gemacht wurden“

Mit dieser Frage können sich auch schon mal die entscheidungsfreudigsten Gamer*innen schwertun: Ist der Titel, mit dem man gerade auf Steam & Co. liebäugelt, die eigene Lebenszeit wert – oder versenkt man das Geld lieber an anderer Stelle im Epic Games Store, auf GOG und Konsorten? Dieselbe Frage könnten sich Fans von Ubisofts größter Reihe jetzt auch zu Assassin’s Creed Origins stellen.

Denn jenes im alten Ägypten spielende Action-Adventure, wird mancherorts als „eines der besten Spiele, die jemals gemacht wurden“ gehandelt, während andere Stimmen ein „schlechtestes Spiel der Franchise“ von den Dächern rufen. Wie so oft ist die Wahrheit einerseits subjektiv – andererseits jetzt für begrenzte Zeit auf Valves Videospielplattform preisgünstig erlebbar.

Assassin’s Creed Origins: Für kurze Zeit günstig auf Steam kaufen

Egal, ob man ein Assassin’s Creed Origins abgöttisch liebt, oder sich vor lauter Missfallen doch die Haare rauft: So oder so ist jenes 2017 veröffentlichte Spiel, welches spielerisch wertvoll Action-Adventure, Rollenspiel und Open World miteinander vermengt, aktuell auffallend preisgünstig auf Steam in den Warenkorb zu legen. Ein Blick auf das Preisschild verrät: Gerade mal 5,99 Euro müsst ihr momentan für Assassin’s Creed Origins blechen. Zum Vergleich: Der handelsübliche Preis liegt bei stattlichen 59,99 Euro.

Dass dieser Aktionspreis für Assassin’s Creed Origins allerdings nur bis zum 29. September gilt, müsst ihr unbedingt berücksichtigen. Ein nicht unwichtiger Hinweis für alle, die sich alleine von den fast 110.000 durchschnittlich sehr positiven Steam-Bewertungen haben überzeugen lassen: Auch die Deluxe beziehungsweise Gold Edition sind zeitgleich stark im Kaufpreis vermindert. Für die Deluxe Edition dürft ihr gerade mal 6,99 Euro blechen (Standard-Preis: 69,99 Euro), bei der Gold Edition sind es schmale 8,99 Euro (regulär: 89,99 Euro).

Lesetipp: Assassin’s Creed Origins in unserer ausführlichen Review

Wer jetzt noch mit der Kaufentscheidung hadert, können wir nur unseren vierseitigen Test zu Assassin’s Creed Origins ans Herz legen. Dort erfahrt ihr, wieso eine sowohl große als auch abwechslungsreiche Spielwelt, über 100 Haupt- und Nebenmissionen, aber auch KI-Schwächen und Echtgeld-Problematik in eine 8.0-Testwertung gemündet haben. Wer seine Kaufberatung lieber in konkrete Zahlen gegossen bekommt: Mit diesem zehnten Hauptteil könnt ihr gut und gerne 50 Stunden und mehr verbringen, laut HowLongToBeat.

Und wer jetzt enttäuscht seufzt, weil zwar die Asssassin’s Creed-Spiele ihr oder sein Steckenpferd sind, aber man mit dem alten Ägypten partout nichts anfangen kann: Origins ist nur eines von vielen Spielen der Reihe, die aktuell mit Dumpingpreisen auf Steam aufwarten. Andere rabattierte Titel sind beispielsweise Brotherhood, Unity oder Syndicate – alles Assassin’s Creed-Spiele, die sich übrigens nochmal grafisch aufpolieren lassen.

Quellen: Steam / Ubisoft Montreal, Reddit / Technical_Panic_3968, epicboyblue, HowLongToBeat