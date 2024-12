Assassin’s Creed: Dieses Update bringt Fans zum Staunen – „Ist das echt?“

Nach Jahren des Wartens dürfen sich Fans von Assassin’s Creed IV: Black Flag und Assassin’s Creed Unity über ein Feature freuen, das sich einige anscheinend schon lange gewünscht haben: Ubisoft hat Steam-Achievements für beide Spiele hinzugefügt.

Bislang konnten Spielerinnen und Spieler Erfolge nur über den Ubisoft Connect Launcher freischalten, was gerade für PC-Gamer*innen enttäuschend gewesen sein dürfte. Mit den neuesten Updates erscheinen die Errungenschaften nun auch direkt in eurem Steam-Profil.

Die Reaktionen der Community auf diese Änderung scheinen überwiegend positiv. Das zumindest zeigen die Upvotes eines entsprechenden Beitrags auf Reddit. Viele Nutzer*innen zeigen sich auch geradezu überrascht, wie Kommentare wie „Mein Gott, ich, Black Flag!!!!!“ oder „Chat Ist das echt?“ zeigen.

Andere Spieler*innen berichten laut Gamingbible, dass bereits freigeschaltete Erfolge aus Ubisoft Connect automatisch mit Steam synchronisiert werden. Das bedeutet, dass eure bisher erreichten Meilensteine nicht verloren gehen, wenn ihr die Spiele erneut über Steam startet.

Das aktuelle Update reiht sich in Ubisofts Bemühungen ein, den Funktionsumfang der Steam-Versionen seiner Spiele zu verbessern. Bereits in diesem Jahr hat das Unternehmen ähnliche Aktualisierungen für Assassin’s Creed Valhalla und Tom Clancy’s The Division 2 veröffentlicht. Allerdings fehlen immer noch einige Titel der Assassin’s-Creed-Reihe auf Steam, darunter Klassiker wie Assassin’s Creed II, Brotherhood oder Syndicate, die ebenfalls keine Erfolge unterstützen.

Ob Ubisoft die Funktionalität in Zukunft auch auf diese Spiele ausweitet, bleibt abzuwarten. Doch allein die Tatsache, dass ältere Titel wie Black Flag nach fast einem Jahrzehnt ein solches Update erhalten, zeigt, dass Ubisoft auf das Feedback der Community eingeht – auch wenn es mitunter etwas länger dauert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.