Assassin’s Creed: Update zu großem Projekt – nach vielen Jahren

Im Jahr 2020 hat der Streaming-Gigant Netflix eine Live-Action-Serie zu Assassin’s Creed angekündigt. Damals wurde zur Einstimmung sogar über Soziale Netzwerke ein kurzes Teaser-Video von zehn Sekunden Länge veröffentlicht, in dem das markante Emblem der Assassin’s Creed-Reihe das rote „N“ des Netflix-Logos in sich aufnahm.

In der Pressemeldung vom 27. Oktober 2020 wurden auch Jason Altman und Danielle Kreinik als Ausführende Produzenten genannt. Altman bekleidete damals den Posten als Senior-Vizepräsident für den Bereich Film und Fernsehen bei Ubisoft, Kreinik war Fernsehchefin bei Ubisoft. Seither sind also bald fünf Jahre ohne wirklich neues zur Assassin’s Creed-Serie verstrichen. Doch jetzt gibt’s zumindest ein kleines Update von offizieller Stelle.

Lebenszeichen zur Assassin’s Creed-Serie

Seit der Jahre zurückliegenden Ankündigung von Ubisoft und Netflix, ist es still geworden um die Adaption der Meuchelmörderreihe für den Streaming-Dienstleister. Von unserem englischsprachigen Kollegen Stephen Totilo von Game File gab es nun allerdings Neues zu verkünden. Der Branchenkenner hatte die Gelegenheit, sich bei der Game Developers Conference mit Alain Tascan zu unterhalten. Tascan war für fast sechs Jahre in führender Position bei Epic Games beschäftigt, bekleidet seit Juli 2024 die Position President of Games bei Netflix.

Der damalige Ankündigungstrailer zur Kollaboration:

Der Mann sagte im Gespräch, die Assassin’s Creed-Serie befände sich noch immer aktiv in Entwicklung. Weiterführende Informationen erfolgten leider nicht. Daneben erkundigte sich Totilo auch bei Tascan, ob an einem 2022 angekündigten Mobile Game zu Assassin’s Creed für Netflix noch gearbeitet wird.

Tascans Antwort: „Nicht, dass ich wüsste“, suggeriert, dass der Ableger fürs mobile Endgerät zumindest aktuell keine Priorität darstellt – vielleicht sogar mittlerweile abgesägt wurde. Was die Netflix-Serie angeht, verkündete das Branchenblatt Variety noch 2021, man habe Jeb Stuart (Vikings: Valhalla, Stirb Langsam) als Showrunner verpflichtet.

Lesetipp: Das macht Assassin#s Creed Shadows besser als die Vorgänger

Bereits im Januar 2023 berichtete allerdings Collider, Stuart habe das Projekt wieder verlassen. Eine Live-Action-Serie ist übrigens nicht die einzige Adaption für den Fernsehschirm, an der bei Netflix geschraubt wurde. Schon 2017 wurde eine eigene Anime-Serie unter der Kreativleitung von Aid Shankar (Castlevania, The Guardians of Justice) angekündigt. Ein Projekt, das ebenfalls in dieser Form bis heute nicht realisiert wurde. Apropos Neues von der Meuchelmörder-Saga: Bei Assassin’s Creed Shadows findet ihr zwei der besten Rüstungsteile schon früh im Spiel.

