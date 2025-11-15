Beliebtes Assassin’s Creed-Spiel mit Grafik-Upgrade – „Einfach nur Wow!“

Was müssen eingefleischte Assassin’s Creed-Fans tun, um ihre Lieblingsspiele rund um Meuchelmördereien vor historischer Kulisse im neuen Grafikglanz erstrahlen zu lassen? Die Antwort darauf ist nur einen einzigen Klick entfernt – schon funkelt und flimmert euch ein Assassin’s Creed: Valhalla wie neu entgegen.

Euch erwartet nicht weniger denn ein nigelnagelneues YouTube-Video des namhaften Grafikgurus Digital Dreams – voller Hochglanz-Optik, voller Landschaftspanoramen mit Wow-Faktor. Sprich: Fast zehn Minuten Bewegtbildmaterial, sich ausbreitend wie eine Augenweide, kommen jetzt auf euch zu.

Assassin’s Creed: Valhalla – neues Video, viele Mod, ein Kreativer

Wie gewohnt kleckert Digital Dreams in der Betitelung seiner YouTube-Videos nicht gerade – sondern klotzt: „Assassin’s Creed Valhalla hat noch nie so gut ausgesehen„. So ist jener Clip benannt, der euch binnen neun Minuten und siebzehn Sekunden in das epische Wikinger-Abenteuer aus dem Hause Ubisoft transportiert. Mit Streitaxt und Schild auf dem Rücken geht’s los auf Wanderschaft über vereiste Schneeflächen, saftig grüne Blumenwiesen – aber auch den einen oder anderen Unhold lassen wir kalten Stahl schmecken.

Aber seht selbst:

Das, was Digital Dreams hier mit Assassin’s Creed: Valhalla auf den Bildschirm schmeißt, sorgt für Zustimmung – und nicht wenige Klicks. Über 5.000 Mal wurde der Clip bis dato aufgerufen (Stand: 11. November). Die dazugehörige Kommentarspalte ist hingegen eher übersichtlich bestückt, dafür sticht aus den vorhandenen Wortmeldungen von Nutzer*innen wie lorenzo il magnificio („Einfach nur Wow!„) oder Marko Markovina („Sieht großartig aus„) einiges an Begeisterung hervor. Wer es Digital Dreams gleichtun möchte, benötigt übrigens zweierlei.

Wer sein Assassin’s Creed: Valhalla ebenfalls auf Hochglanz polieren möchte, braucht eigentlich nur zwei Dinge – nebst des installierten Hauptspiels, versteht sich: die Reshade-Vorlage von Digital Dreams, kostenpflichtig beziehbar etwa über eine einmalige Zahlung von acht Euro auf der Online-Plattform Ko-fi. Zudem eine leistungsstarke Grafikkarte im Rechner. Bei Digital Dreams beispielsweise ist es ein GeForce RTX 5090-Grafikchip, der im Rechner schwitzt.

Verpasst auch nicht, sofern ihr euch für eine herausgeputzte Grafik bei euren Lieblingsspielen begeistert: Das Profil von haskeer212 auf Nexus Mods – dahinter versteckt sich eben jener Digital Dreams mit vielen, komplett kostenfreien Modlists zu Blockbuster-Titeln wie Starfield, Red Dead Redemption 2 oder Cyberpunk 2077. Wo wir dabei sind: Auch der grummelige Geralt von Riva aus The Witcher 3: Wild Hunt zog jüngst die Blicke auf sich.

