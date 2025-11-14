Beliebtes Assassin’s Creed-Spiel mit Grafik-Upgrade – „Einfach nur Wow!“

Was müssen eingefleischte Assassin’s Creed-Fans tun, um ihre Lieblingsspiele rund um Meuchelmördereien vor historischer Kulisse im neuen Grafikglanz erstrahlen zu lassen? Die Antwort darauf ist nur einen einzigen Klick entfernt – schon funkelt und flimmert euch ein Assassin’s Creed: Valhalla wie neu entgegen.
Euch erwartet nicht weniger denn ein nigelnagelneues YouTube-Video des namhaften Grafikgurus Digital Dreams – voller Hochglanz-Optik, voller Landschaftspanoramen mit Wow-Faktor. Sprich: Fast zehn Minuten Bewegtbildmaterial, sich ausbreitend wie eine Augenweide, kommen jetzt auf euch zu.
Assassin’s Creed: Valhalla – neues Video, viele Mod, ein Kreativer
Wie gewohnt kleckert Digital Dreams in der Betitelung seiner YouTube-Videos nicht gerade – sondern klotzt: „Assassin’s Creed Valhalla hat noch nie so gut ausgesehen„. So ist jener Clip benannt, der euch binnen neun Minuten und siebzehn Sekunden in das epische Wikinger-Abenteuer aus dem Hause Ubisoft transportiert. Mit Streitaxt und Schild auf dem Rücken geht’s los auf Wanderschaft über vereiste Schneeflächen, saftig grüne Blumenwiesen – aber auch den einen oder anderen Unhold lassen wir kalten Stahl schmecken.
Aber seht selbst:
Das, was Digital Dreams hier mit Assassin’s Creed: Valhalla auf den Bildschirm schmeißt, sorgt für Zustimmung – und nicht wenige Klicks. Über 5.000 Mal wurde der Clip bis dato aufgerufen (Stand: 11. November). Die dazugehörige Kommentarspalte ist hingegen eher übersichtlich bestückt, dafür sticht aus den vorhandenen Wortmeldungen von Nutzer*innen wie lorenzo il magnificio („Einfach nur Wow!„) oder Marko Markovina („Sieht großartig aus„) einiges an Begeisterung hervor. Wer es Digital Dreams gleichtun möchte, benötigt übrigens zweierlei.
Lesetipp: Assassin’s Creed-Release ist ein wahr gewordener Fan-Traum
Wer sein Assassin’s Creed: Valhalla ebenfalls auf Hochglanz polieren möchte, braucht eigentlich nur zwei Dinge – nebst des installierten Hauptspiels, versteht sich: die Reshade-Vorlage von Digital Dreams, kostenpflichtig beziehbar etwa über eine einmalige Zahlung von acht Euro auf der Online-Plattform Ko-fi. Zudem eine leistungsstarke Grafikkarte im Rechner. Bei Digital Dreams beispielsweise ist es ein GeForce RTX 5090-Grafikchip, der im Rechner schwitzt.
Verpasst auch nicht, sofern ihr euch für eine herausgeputzte Grafik bei euren Lieblingsspielen begeistert: Das Profil von haskeer212 auf Nexus Mods – dahinter versteckt sich eben jener Digital Dreams mit vielen, komplett kostenfreien Modlists zu Blockbuster-Titeln wie Starfield, Red Dead Redemption 2 oder Cyberpunk 2077. Wo wir dabei sind: Auch der grummelige Geralt von Riva aus The Witcher 3: Wild Hunt zog jüngst die Blicke auf sich.
Quellen: YouTube / @DigitalDreamsyt, @lorenzoilmagnificio1445, @MarkoMarkovina, Ko-fi / Digital Dreams