Assassin’s Creed Valhalla: königliche Belohnung dank Meteoriten-Trick – mit „120 Tungstenbarren pro Stunde“ die Taschen vollmachen

Die altehrwürdige Assassin’s Creed-Reihe bringt es dieser Tage nicht nur auf ganze dreizehn Hauptteile, mit Shadows erscheint am 15. November dieses Jahres bereits das nächste große Kapitel aus der Meuchelmörder-Saga – diesmal angesiedelt im feudalen Japan, mit Samurai Yasuke und Ninja Naoe als spielbare Held*innen. Blick zurück ins Jahr 2020: Damals mischte Assassin’s Creed Valhalla die Spielelandschaft auf.

Mit einem mehr als soliden Metascore von 80, platziert sich der Wikinger-Eintrag in der AC-Erzählung immerhin vor Unity (72) und Syndicate (76) – und wenig überraschend vor der Verfilmung mit Michael Fassbender in der Hauptrolle (36), aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu Assassin’s Creed Valhalla: Für das Wikinger-Epos gibt es einen simplen Trick, den Spieler*innen bis heute ausnutze – um viele, wichtige Herstellungsmaterialien abzugreifen.

Ein Meteorid hat die Dinosaurier hingerafft – in Assassin’s Creed Valhalla umarmen wir die Himmelskörper

So viel ist bekannt: In Assassin’s Creed Valhalla verschlägt es uns ins mittelalterliche England, wo Sachsen und Dänen einen Machtkampf austragen. Mit von der Partie: Wikinger-Wuchtel Eivor – ganz zeitgemäß als wahlweise weiblich oder männlich gelesene Spielerfigur. Um sich in der rauen Spielewelt durchzusetzen, kann es vorteilhaft sein, sich mit Herstellungsmaterialien einzudecken, etwa um Waffen und Rüstungen zu verbessern – drei solcher Materialien sind Tungstenbarren, Eisenerz und Titan.

Damit ihr möglichst zügig an diese begehrten Materialien gelangt, kann es lohnen, sich einen einfachen Fehler im Spiel zunutze zu machen – der anscheinend bis heute fortbesteht.

Der aquamarinfarbene Pfeil in Küstennähe markiert die Stelle, wohin ihr aufbrechen solltet. Credit: Ubisoft Entertainment / Ubisoft Montreal

Dazu reist ihr zum im obigen Screenshot angezeigten, küstennahem Punkt in der Spielewelt – genauer: im Königreich Wessex (alternativ beispielsweise zur Insel des Nebels, aber dazu weiter unten mehr). Dort angekommen, erwartet euch erstmal eine Überraschung, und zwar von oben herab. Ein Meteor braust hernieder, schlägt auf, hinterlässt verbrannte Erde – und vor allem: Herstellungsmaterialien. Und zwar die oben beschriebenen (Tungstenbarren, Eisenerz und Titan).

Der Assassin’s Creed Valhalla-Trick mit dem Meteoriten – immer und immer wieder

Nachdem ihr eure Beute eingesackt habt, solltet ihr nicht einfach weiter die Spielewelt erkunden. Stattdessen ist anzuraten, euch ungefähr „150 bis 170 Meter“ von der Einschlagstelle fortbewegen – solltet danach direkt wieder zum Meteor zurückkehren, um „unendlich Titan“ zu erhalten, wie es bei einer Reddit-Diskussion heißt.

Was ihr erleben solltet, ist ein Déjà-vu-Moment: Der Meteoroid brauste nochmal herab, schlägt auf – und ihr dürft abermals die begehrten Materialien einsammeln. Laut einem nicht mal vierminütigem YouTube-Video des auf Gaming-Komplettlösungen und Guides spezialisierten TheKGC konnte er dank mehrmaligem Wiederholen dieses Procederes „120 Tungstenbarren pro Stunde“ einkassieren.

Bleibt die Besonderheit: Die Einschlagstelle aus Reddit und dem YouTube-Video sind zwei unterschiedliche – einmal in Wessex, einmal auf der Insel des Nebels (im Original: Isle of Syke). Siehe hierzu das zweite Foto aus dem Reddit-Posting oben. Ergo stellt sich die Schlüsselfrage: Funktioniert dieser Trick ausschließlich bei der hier besprochene Stelle in Wessex, oder auch andernorts in der Spielewelt?

Wo funktioniert der Meteoriten-Trick in Assassin’s Creed Valhalla?

Die Antwort der Community: „Wenn ich mich nicht irre, kann man das mit allen Meteoren machen“, schreibt eine Person – und andere Nutzer*innen pflichten mit Wortmeldungen wie „Es funktioniert“, „Soweit ich weiß, funktioniert das mit jedem Meteor“ oder „Ja, es funktioniert. Ich habe das schon oft gemacht“ bei. Wer’s nicht ohnehin längst wusste, für die oder den kann es also lohnen, die offene Spielewelt von Assassin’s Creed Valhalla fast vier Jahre nach Release für genau diesen praktischem Glitch abzugrasen.

Quellen: Assassin’s Creed Wiki, Reddit / @hardaesthetics1, @Business_Ad_4006, @Solar_Neutrino420, @your-missing-mom, YouTube / @TheKGC