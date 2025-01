„Fast übertroffen“ – Ex-Nintendo-Präsident überrascht mit starkem Lob für populäres PS5-Spiel

Im September des vergangenen Jahres feierte ein 3D-Plattformer seine Veröffentlichung, der sich sofort in die Herzen der Fans und Kritiker*innen spielte. Nun könne man meinen, anhand des Genres stehe fest, dass es sich bei dem späteren Spiel des Jahres 2024 um einen Nintendo-Titel handeln dürfte – doch weit gefehlt.

Die Rede ist natürlich von Astro Bot, das als Exklusivtitel PS5-Besitzerinnen und -Besitzern vorbehalten war, sich anhand seiner Qualität sogar mit den besten Genre-Vertretern aus den Reihen der japanischen Spieleschmiede messen kann. Dies gesteht nun sogar der ehemalige Präsident des amerikanischen Ablegers von Nintendo ein.

Astro Bot – Ex-Präsident gesteht: „Hat Nintendo fast in seinem Spiel übertroffen“

Bei den vierzehnten New York Game Awards konnte Astro Bot gleich den nächsten prestigeträchtigen Preis eintüten und sicherte sich neben dem des GOTY den Titel als „Bestes Kinderspiel“. Dies veranlasste den Ex-Vorsitzenden von Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, einige lobende Worte für den PlayStation-Plattformer zu finden:

So verrät er mit einem zwinkernden Auge und einem Lächeln, er müsse zugeben, „Astro Bot hat Nintendo fast in seinem eigenen Spiel übertroffen“. Dass Videospiele konzernübergreifend Anerkennung und sogar solch starkes Lob finden, ist nicht unbedingt der Regelfall. Die Betonung des Wortes „fast“ unterstreicht dies hier wohl, denn gerade bei Nintendos Ex-Präsidenten ist es schwer vorzustellen, dass jener Nintendos eigene Bemühungen mit einem Titel der Konkurrenz freiwillig in den Schatten stellen würde.

Ohnehin dürfte dem Mario-Konzern in den kommenden Monaten der Platz unter der Sonne gehören, denn mit der Präsentation der Nintendo Switch 2 und den frischen Spielen, die mit der Zeit auf sie folgen dürften, dürfte man bereits jetzt genügend Aufmerksamkeit erregt haben.

Und seid ihr nicht im Besitz einer PS5, aber auf der Suche nach einer Astro Bot-Alternative für eure Switch, haben wir hier vielleicht das Richtige für euch parat.

