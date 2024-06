Bloodborne kommt dank Astro Bot doch noch auf die PS5: Cooler Bonus für Käufer der Deluxe Edition bekannt

Bloodborne gilt bis heute als eines der beliebtesten Spiele aus der Feder des Souls-Studios FromSoftware, doch auf eine moderne Umsetzung für Sonys aktuelle Spielekonsole warten Fans vergebens. Mit dem Release von Astro Bot jedoch bekommen wir nun immerhin einen kleinen Appetithappen auf der PS5 serviert.

Wer hierbei etwa an das tatsächliche PS4-Spiel aus dem Jahre 2015 denkt, dem sei direkt gesagt: Nein, auch Astro Bot bringt nicht die ersehnte Erlösung, Bloodborne wird es weiterhin nicht auf der PlayStation 5 geben, ehe Sony sich dazu entscheidet, eine entsprechende Version zu liefern. Stattdessen dürft ihr euch über ein witziges Goodie im Souls-Stil freuen.

Astro Bot: Mit diesem Goodie holt ihr euch einen Bissen Bloodborne auf die PS5

Sicherlich fragt ihr euch bereits, was Bloodborne und euer Astro Bot-Abenteuer nun eigentlich miteinander am Hut haben sollen: Bestellt ihr euch die Digital Deluxe Edition des kommenden Titels vor, erhaltet ihr als Bonus ein Outfit, welches an FromSoftwares gefeiertes PS4-Werk angelehnt ist.

Eben jenes hört auf den Namen Yharnam-Jäger-Outfit und selbst jene, die bisher nicht wirklich tief in Bloodborne eingetaucht sind, dürften zumindest den ikonischen Hut und das Gewand im auf Twitter mit dem simplen Zusatz „Botborne“ geteilten Post wiedererkennen. Dabei handelt es sich um eines der zahlreichen Outfits, die Roboterheld Astro in der Fortsetzung verwenden können soll.

Neben der coolen Bloodborne-Belohnung gibt es aber noch diverse andere Boni, die ihr als Käufer*in der höherpreisigen Ausführung erhaltet. So beispielsweise auch ein goldenes Outfit, die Neontraum-Dual-Speeder-Farbe, die Champion-Gold-Dual-Speeder-Farbe, ebenso wie zehn PSN-Avatare, dem digitalen Soundtrack sowie einer eigenen Kunstgalerie.

Für die Digital Deluxe Edition des Astro’s Playroom-Nachfolgers zahlt ihr 79,99 Euro, während ihr die simplere Standardausführung für exakt zehn Euro weniger erwerben könnt. Als Releasetermin ist der 6. September angesetzt und schon jetzt ist bekannt, auf wie viele prestigeträchtige PlayStation-Cameos wir uns in Astro Bot einstellen dürfen.

Quellen: PlayStation Blog, Twitter / @PlayStationAU