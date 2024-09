Astro Bot: Kratos, Aloy und Co. – In diese 5 Robo-Hüllen könnt ihr schlüpfen

Mit Astro Bot hat Sony seinem gleichnamigen Maskottchen ein neues eigenständiges Spiel spendiert und schafft für den süßen Roboter erstmals seit dem Gratis-Spiel für PlayStation 5-Nutzer Astro’s Playroom aus dem Jahr 2020 eine große Bühne.

Eine der großen Besonderheiten des Spiels ist das Wiedersehen mit zahlreichen Videospiel-Charakteren – vornehmlich aus dem PlayStation-Kosmos. Über 150 der insgesamt 300 Roboter, die Astro auf seiner Reise finden muss, sind aus anderen Spielen entlehnt. Doch das ist noch nicht alles.

Astro Bot: Mit Kescher, kühler Axt und Knarre

Am Ende einer jeden Welt – noch nach dem großen Bosskampf, bei dem ihr einen der Videospiel-Bots befreit – wartet ein besonderes Level, in dem ihr jedenfalls das Aussehen und die Fähigkeiten eines bestimmten Charakters übernehmt. Auch diese Spezialwelt ist in Optik und oft auch Gameplay dem entsprechenden Spiel entlehnt und bietet für Fans eine Menge Easter Eggs, Gelegenheiten zum Schmunzeln und Neuauflagen der Soundtracks in einem Astro Bot-mäßigen Remix. Aber Achtung: Hierbei handelt es sich um potenzielle Spoiler für alle, die Astro Bot noch spielen wollen.

Welt 1 (Gorilla-Nebel) – Spike aus Ape Escape

Eine Klassiker-Reihe unter den PlayStation-Plattformern ist Ape Escape, das von seiner Prämisse her auch gleich als Vorbild für Astro Bot gelten könnte. Denn auch hier war das Ziel, innerhalb eines Levels eine bestimmte Anzahl an Subjekten – in diesem Fall Affen – zu fangen. Dementsprechend schlüpft ihr in die Rolle von Spike und bewaffnet euch mit seinem Fangnetz.

Die mit einem Blaulicht behelmten Affen-Bots verstecken sich mal mehr, mal weniger geschickt in dem Areal – sind dafür aber umso flotter beim Davonflitzen. Ihr müsst ihnen klug auflauern oder den Weg abschneiden und im rechten Moment den Kescher überstülpen. Allerdings seid ihr nicht genötigt, alle Affen/Bots einzufangen, um das Level abzuschließen.

Das Fangnetz geschultert – die Frisur sitzt: Auf geht’s zur fröhlichen Affenjagd. Credit: Team Asobi / Sony Interactive Entertainment (Screenshot / 4P)

Welt 2 (Tentakel-System) – Kratos aus God of War

In einer nordisch-eisigen Welt trefft ihr auf die Bot-Versionen von Kratos und Atreus und leiht euch von dem mürrischen Gott seine magische Axt. In der Folge trefft ihr auf einige interessante Details aus dem beliebten Action-Adventure God of War (Ragnarök): Ihr könnt grüne Krähen sammeln, hölzerne Schreine öffnen und legt so manchen Weg offen, indem ihr Schalter mithilfe eines Axtwurfes vereist.

Ihr trefft auf die Astro-Versionen der Weltenschlange Jörmugandr oder der Riesen-Schildkröte Chaurli und rettet natürlich auch bekannte Charaktere aus den Spielen, wie zum Beispiel Freya oder Mimir. Das Level ist besonders für God of War-Fans eine Motivation, jeden Winkel zu erkunden und alle charmanten Easter Eggs aufzudecken.

Die göttliche Schildkröte Chaurli ist nur eine von vielen God of War-Entdeckungen, die ihr als Kratos-Bot machen könnt. Credit: Team Asobi / Sony Interactive Entertainment (Screenshot / 4P)

Welt 3 (Schlangen-Sternstraße) – Nathan Drake aus Uncharted

Dass ihr das letzte Mal die Rolle des abenteuerlustigen Nathan Drake übernehmen und auf eine archäologische Expedition starten durftet, ist schon eine Weile her. Dass die Action-Adventure-Reihe Uncharted einen besonderen Platz bei den PlayStation-exklusiven Titel einnimmt, ist jedoch unstrittig. In Astro Bot müsst ihr im dritten Abschluss-Level nicht nur in einem vom Dschungel überwucherten Ruinensystem auf die Suche nach Charakteren wie Sully oder Elena Fisher gehen, sondern euch auch zielgenau due die Gegnerhorden ballern (familienfreundlich entschärfte mit bunten Bällen als Munition).

Über Sümpfe hangelnd und auf einem Schiffswrack balancierend bahnt ihr euch den Weg in das Zentrum dieser vergangenen Zivilisation, wo euch ein antik-technischer, totengottartiger Endgegner erwartet, dessen Angriffen ihr „nur“ auszuweichen braucht, um die Endsequenz des Levels irgendwann automatisch zu triggern.

Das roboterhafte Alter Ego von Nathan Drake ist zu allem entschlossen – besonders dazu, Fieslingen bunte Bälle um die Ohren zu feuern. Credit: Team Asobi / Sony Interactive Entertainment (Screenshot / 4P)

Welt 4 (Camo-Kosmos) – LocoRoco aus LocoRoco

Ein Spielerlebnis der etwas anderen Art erwartet euch in diesem quietschbunten und fröhlichen Level. Astro Bot verwandelt sich nämlich in einen LocoRoco, um sich – wie in dem gleichnamigen, ursprünglich für die PlayStation Portable erschienenen Spiel – rollend und wie ein Gummiball hüpfend durch einen Parcours zu bewegen.

Gelotst wird er dabei durch die Bewegungssteuerung des Controllers; auf Knopfdruck teilt sich, wie in der Vorlage, der blaue Loco-Bot in viele kleine Versionen seiner selbst auf, um schmalere Passagen zu durchqueren. Mal in der 2D-Plattformer- und mal in der 3D-Perspektive rollt ihr durch das Level, schleudert und bounced in verschiedenen Größen durch labyrinthartige Strukturen und sammelt dabei weitere bunte LocoRocos und Puzzleteile ein.

Die blumig-poppige Welt von LocoRoco neigt dazu, euch mit völlig verrückten Ideen und Gameplay-Mechaniken zu überraschen. Credit: Team Asobi / Sony Interactive Entertainment (Screenshot / 4P)

Welt 5 (Federhaufen) – Aloy aus Horizon: Zero Dawn/Forbidden West

Eine der populärsten PlayStation-Heldinnen leiht Astro Bot im letzten der Abschluss-Levels ihre Kraft und ihr Aussehen. Mit Pfeil und Bogen bewaffnet streift ihr durch die an Horizon: Zero Dawn und dessen Nachfolger Forbidden West angelehnte Welt und begegnet nicht nur Aloy-Bots Vater Rost-Bot, sondern auch stilistisch angepasste Versionen einiger Gegner dieses faszinierenden Endzeit-Abenteuers.

Spannt ihr euren Bogen, verlangsamt sich – ganz getreu der Vorlage – kurz die Zeit, sodass ihr genauer zielen und sogar mehrere Gegner kurz hintereinander perfekt ins Visier nehmen könnt. Ihr begegnet Bot-Projektionen aus der Vergangenheit und dürft sogar eine echte Langhals-Maschine erklimmen. Am Ende wartet dann noch ein spektakulärer Kampf mit einem der beliebtesten Bossgegner aus Horizon.

Im stilechten Crossover-Look des Spiels präsentiert sich auch Aloy-Bot in der fantasievollen Umsetzung des Action-Adventures um die Horizon-Spiele. Credit: Team Asobi / Sony Interactive Entertainment (Screenshot / 4P)

Aber wie gesagt sind dies nur eine Handvoll Charaktere, die euch in Astro Bot begegnen. Außerdem trefft ihr Helden wie Jill und Leon aus der Resident Evil-Reihe, Ratchet & Clank, fast vergessene Helden wie Jak & Dexter, PaRappa the Rapper oder Atoi aus Tearaway sowie Bot-Versionen von Amaterasu aus Ōkami, Trico aus The Last Guardian oder die Katze aus Stray. Unseren Spieletest zu Astro Bot könnt ihr hier lesen.