Atomfall-DLC ab heute: Endzeitstimmung mit Piratenbanden und mutierten Meermenschen

Im März war Atomfall nicht ohne neugierige Beobachtungen aus der Gaming-Community gestartet, gab es doch viele Stimmen, die das First Person-Action Adventure als eine Art Fallout-Konkurrent betrachteten. Prämisse und Genre passten auf jeden Fall zueinander.

In den Kritiken und User-Bewertungen schnitt das Spiel ordentlich, jedoch nicht überragend ab. Ein Metascore von 74 / 100 sowie 77 Prozent positive Bewertungen auf Steam bescheinigen Atomfall ein solides Spielerlebnis. Ein DLC zum Endzeit-Shooter mit Schauplatz Großbritannien führt Spieler*innen jetzt an die Küste.

Atomfall: DLC bringt euch zu den Piraten nach Midsummer Island

Die Erweiterung Wicked Isle führt Spieler*innen von Atomfall jetzt in eine neue Region, der Midsummer Island, die ganz in der Nähe des Windscale-Atomkraftwerks liegt. Dieses ist bekanntlich der Ursprung der Katastrophe, die sich im Spiel ereignete und zahlreiche Mutationen an Mensch und Fauna mit sich gebracht hat. Auf besagter Insel sind diese noch stärker von den Einflüssen der Infektion betroffen, was für zusätzliche Herausforderungen sorgt.

Seht hier den Trailer zum Atomfall-DLC Wicked Isle:

Um nach Midsummer Island zu kommen, müsst ihr mit dem Bootswärter in Wyndham Village sprechen, um erste Hinweise zu bekommen, wie es in einer offiziellen Mitteilung von Atomfall-Entwickler Rebellion heißt. Die Ereignisse auf der Insel selbst eröffnen neue Handlungsstränge, die wiederum zu neuen Enden in der Hauptstory führen können. Ihr erforscht überwucherte Kathedralen und feuchte, von leuchtendem Ungeziefer bevölkerte Höhlen.

„Ihr werdet auf neue feindliche Fraktionen treffen, darunter Piratenbanditen und infizierte Druiden“, erklärt Ben Fisher, Head of Design bei Rebellion. Zu sehen sind unter anderem bläuliche, grausig aussehende Meermenschen, den Ertrunkenen aus The Witcher 3: Wild Hunt nicht unähnlich. Gegen diese und andere Gefahren helfen unter anderem neue Waffen und Gegenstände wie die Blunderbuss-Schrotflinte, der Imkerstab oder ein verbesserter Metalldetektor zum Aufspüren von mehr Loot.

Der DLC Wicked Isle ist in der Deluxe Edition von Atomfall enthalten, kann aber auch für 19,99 Euro separat gekauft werden. Release für die Story-Erweiterung ist der 3. Juni für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und One sowie PC. Unseren Test zu Atomfall könnt ihr hier lesen.

Quellen: Pressemitteilung Rebellion / Atomfall.com